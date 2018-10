Perutz FC: legjobb gyógyír a győzelem

Ismét hazai közönsége előtt lép pályára a Perutz FC, mely az újonc Sárvár ellen szerezné meg idénybeli harmadik sikerét.

A korábbi hetekhez képest nyugodtabban telt a hét a Perutz háza táján, a csapat ugyanis öt hét elteltével Nagykanizsán ismét nyerni tudott, a bajnokságban idén másodszor.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Egy csapat problémáira a győzelem a legjobb gyógyír, ezt mostanra megtapasztaltuk mi is – mondta Rozmán László. – Sokkal jobb a hangulat az öltözőben, bízom benne, hogy ez a Sárvár elleni találkozó után is így lesz. Nehéz meccs volt a nagykanizsai, az első percekben két nagy helyzet is adódott a vendéglátónk előtt, de összességében úgy gondolom, megérdemelten nyertünk.

Négy hét és három idegenbeli mérkőzés után ismét hazai környezetben szerepel a csapat, az ellenfél a szomszédvár Sárvár lesz, melyet a korábbi pápai gólkirály, Venczel Zoltán is erősít. Igaz, a támadó ezidáig kevés lehetőséget kapott, öt mérkőzésen egyszer volt kezdő, négyszer pedig csereként jutott szóhoz. Venczel mellett Skriba Máté személyében egy másik ex-Perutz játékos is visszatér a Várkert útra.

– Azt szokták mondani, hogy akkor igazán értékes az idegenbeli siker, ha utána hazai pályán is sikerül begyűjteni a három pontot, erre készülünk mi is. Tudjuk, hogy szervezett csapat a Sárvár, új edzővel, egy győzelemmel a háta mögött feljövőben van, ennek ellenére azt mondom, hogy mi vagyunk a mérkőzés esélyesei.

A vártnál gyengébb szereplés miatt szeptember végén edzőt váltott a Sárvár, Kovács László munkáját Bojan Lazic vette át, akivel a legutóbbi fordulóban meg is szerezte első sikerét a gárda (Sárvár–Puskás II. 1-0).

– Láttam a Sárvár Ménfőcsanak elleni találkozóját, ahol hétvégi riválisunk elég defenzív játékot játszott, öt védővel állt, viszont jól kontrázott. Azóta viszont edzőváltás történt, így nehéz kiszámítani, hogy az új tréner mit kér játékosaitól. Fontos, hogy minél előbb megbontsuk a zárt védekezésüket és gólt szerezzünk, mert akkor ki kell nyílniuk.

A mérkőzést október 7-én, vasárnap 14 óra 30 perces kezdéssel rendezik a Perutz stadionban.