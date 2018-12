Több városban is futsaloztak

Továbbra is több korosztályban, illetve több csoportban zajlik a Veszprém megyei futsalpontvadászat.

Eredmények: megyei U9 futsal A csoport 2. forduló (Várpalota): Várpalotai BSK–VFC USE „3” 3-6, Balatonfüredi USC „2”–FC Ajka „2” 5-6, Várpalotai BSK–Balatonfüredi USC „2” 2-6, VFC USE „3”–FC Ajak „2” 0-13, VFC USE „3”–Balatonfüredi USC „2” 3-11, Várpalotai BSK–FC Ajka „2” 0-12.

B csoport 2. forduló (Veszprém, II. János Pál Sportcsarnok): Szilágyi DSE–VFC USE „2” 0-23, Balaton­almádi SE „1”–Start SE 4-3, Szilágyi DSE–TIAC VSE „1” 0-10, VFC USE „2”–Balaton­almádi SE „1” 7-1, Szilágyi DSE–Start SE 3-3, VFC USE „2”–TIAC VSE „1” 9-2, TIAC VSE „1”–Balatonalmádi SE „1” 2-4, VFC USE „2”–Start SE 7-1, Szilágyi DSE–Balatonalmádi SE „1” 1-10, Start SE–TIAC VSE „1” 0-2.

C csoport 2. forduló (Úrkút): FC Ajka „1”–Magyarpolány SE 8-3, Sümegi TTE–TIAC VSE „2” 2-5, FC Ajka „1”–Sümegi TTE 4-5, Magyarpolány SE–TIAC VSE „2” 0-9, FC Ajka „1”–TIAC VSE „2” 3-7, Magyarpolány SE–Sümegi TTE 2-7.

D csoport 2. forduló (Zirc): FC Zirc–Csetény SE 7-3, Gyulafirátót SE–PELC 0-17, FC Zirc–Gyulafirátót SE 14-7, Csetény SE–PELC 4-15, PELC–FC Zirc 8-3, Csetény SE–Gyulafirátót SE 5-1.

E csoport 2. forduló (Balatonfüred, Radnóti): Balaton­almádi SE „2”–Balatonfüredi USC „1” 1-5, Balatonalmádi SE „2”–VFC USE „1” 1-12, FAK „1”–VFC USE „1” 1-14, Balatonfüredi USC „1”–FAK „1” 6-0, Balatonalmádi SE „2”–FAK „1” 3-2, VFC USE „1”–BUSC „1” 5-6.

U17 A csoport 2. forduló: Úrkút SK–Start SE 3-11, Sümegi TTE–Ajka Kristály SE 9-4, Start SE–Sümegi TTE 5-4, Úrkút SK–Ajka Kristály SE 8-3, Úrkút SK–Sümegi TTE 5-7, Start SE–Ajka Kristály SE 17-5. B csoport 2. forduló: Balatonfüredi USC–Tihanyi FC 9-3, Balatonalmádi SE–TIAC VSE 5-5, Balatonfüredi USC–Balatonalmádi SE 7-2, Tihanyi FC–TIAC VSE 4-9, Tihanyi FC–Balatonalmádi SE 9-2, TIAC VSE–Balatonfüredi USC 1-9.

