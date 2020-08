Az utolsó percekben fordítva jutott elődöntőbe a PSG

Sokáig vezetett az Atalanta, de a franciáknak sokkal több helyzetük volt.

A Paris Saint-Germain jutott elsőként a négy közé a Bajnokok Ligája lisszaboni végjátékában: a francia csapat a hajrában két gólt szerezve győzte le 2-1-re az újonc Atalantát az első, szerdai negyeddöntőben.

A bergamói együttes a 27. perctől előnyben futballozott, akkor a horvát Mario Pasalic szerezett vezetést. A párizsiak a hajráig nem tudtak betalálni, mígnem Marquinhos a rendes játékidő utolsó percében egyenlített, a ráadásban pedig a kameruni Maxim Choupo-Moting döntötte el a párharcot.

A mérkőzést határozottan az Atalanta kezdte jobban, a párizsiak kapusának több nagy bravúrt is be kellett mutatnia, hogy ne kerüljön hátrányba a PSG, de Pasalic lövésénél már ő is tehetetlennek bizonyult. A vezetés után a francia bajnok magához ragadta a kezdeményezést, azonban többek között azért sem sikerült betalálnia, mert egyik legnagyobb sztárja, Neymar óriási helyzetekben is csúnyán mellé és fölé lőtt.

A második játékrészben egyre nyomasztóbb fölényben játszott a PSG, amelynek másodedzője Lőw Zsolt, azonban az Atalanta szervezetten védekezett, így a 16-os előterében elfogyott az elképzelés a franciák játékából, ezen még az sem tudott változtatni, hogy a sérüléséből felépülő Kylian Mbappé beállt a 60. percben. Marco Sportiellónak ugyan kellett alkalmanként hárítania, de igazán nagy bravúrra nem volt szüksége, köszönhetően az önfeláldozó védőknek is, akik számos próbálkozást blokkoltak, illetve a hajrában szabálytalanságokkal törték meg a rivális lendületét.

Amikor már úgy tűnt, kihúzza az Atalanta a végjátékot, akkor Marquinhos maradt üresen egy beadásnál, a brazil játékos pedig nem hibázott. Az egyenlítéstől „megzuhant” az Atalanta, amely egy hasonló akció végén újabb gólt kapott, így véget ért a menetelése a BL-ben, amelynek második négy közé jutott újonc csapata lehetett volna a Villarreal 2006-os bravúrja után.

A PSG a csütörtöki RB Leipzig-Atlético Madrid összecsapás győztesével találkozik a fináléba kerülésért jövő kedden.