Egy Alisson-baki is belefért a Liverpoolnak a rangadón

A szünetben Sadio Mané és Jesse Lingard találatával döntetlen volt az állás, s egészen a hajráig 1-1-et mutatott az eredményjelző, akkor azonban a svájci Xherdan Shaqiri hét percen belül (73. és 80.) kétszer is betalált, s ezzel el is dőlt a találkozó.

Alisson hibája kellett a United egyenlítéséhez:

Lingard with the equaliser! Thanks for the help Alisson! #LIVMUN #MUFC #GGMU pic.twitter.com/7s3A0stjSc

