Mourinho nagyon kiakadt a Dier-ügy miatt

Az angol válogatott játékos csapata márciusi FA Kupa-mérkőzése után összetűzésbe keveredett egy szurkolóval azt követően, hogy a londoni együttes 11-esekkel búcsúzott a Norwich Cityvel szemben a sorozat nyolcaddöntőjében. A videofelvételeken az látszott, hogy a lefújás után a hazai futballista a széksorokon átküzdve magát dühödten felmászott egy drukkerhez. Végül a biztonságiaknak és nézőknek kellett őt megfékezniük.

BREAKING: Eric Dier has been given a four-match ban and fined £40,000 for climbing into the stands to confront a fan following Tottenham's FA Cup exit to Norwich.

