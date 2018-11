Mariah Carey gyerekeinek is betanítja híres karácsonyi slágerét

Kell-e jobb énektanár egy karácsonyi dalhoz, ha az anyukádat Mariah Carey-nek hívják? Ugye, hogy nem! A 48 éves énekesnő ikergyermekeit, Moroccót és Monroe-t tanítgatta a minap minden idők egyik legismertebb pop műfajban született karácsonyi dalára, az All I Want For Christmas Is You-ra – írja a hirado.hu.

Roc & Roe have been practicing the background vocals to "All I Want For Christmas Is You", we're gonna take this one step at a time – we're very excited about it! It's our first video doing this! It's festive, Cmon!! 🎄🎶🎄🎶💖 pic.twitter.com/ddlzCtwT3d

— Mariah Carey (@MariahCarey) November 28, 2018