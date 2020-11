Tényleg jön a hó: havazik Debrecenben és a Bakonyban is esett

Ahogy ígérték, meg is érkezett az első síkvidéki havazás Magyarországon. A hétvégén több helyen is eshet egy kevés hó.

Egyre többen jelzik Debrecenből, hogy havas eső, hó esik, de az északkeleti területekről is kapott már jelentéseket a metkep.hu oldal erről. Négyesről és Bükkszékről is hószállingózást jelentettek. De a Bakonyban is esett, Veszprém környékén.

Azt írták, a hőmérséklet fagypont közeli.

A meteorológiai szolgálat korábbi jelentése szerint először havazhat a síkvidékeken is hétvégén. A meteorológiai szolgálat szerint bár mindössze 1-2 centiméternyi hó hullhat, a hidegben ez meg fog maradni. Ahol nem érkezik meg a csapadék, ott is igazi zimankós lesz az idő, az első téli hőmérsékletekkel.

A Bakonyba már pénteken estére érkezett egy kis havazás.