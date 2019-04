A legjobb civilek közt a bakonyi csillagászok

A Bakonyi Csillagászati Egyesület eddigi tevékenysége elismeréséül a legígéretesebb új szervezet kategóriáját nyerte meg a Budapesten tartott Civil Díj-gálán a minap.

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány által alapított Civil Díjat azért hozták létre, hogy felhívják a figyelmet azokra az innovatív és különleges civil kezdeményezésekre, melyek kiemelkedő eredményeket értek el, és/vagy összefogást generáltak, változást indítottak el. A program célja, hogy a díjak odaítélése által minél szélesebb körben ismertté váljanak a legjobb hazai civil szervezetek és legsikeresebb projektjeik. A pályázaton nyertes szervezetek oklevélben részesülnek. Az idei díj elnyerésével a nyertes szervezetek megkapták a Civil Díj 2019 logó használatának jogát. A bakonyi csillagászok a legígéretesebb új szervezet kategória győztesei lettek.

Az ajkai egyesület elnökétől, Ivanics Ferenctől megtudtuk, a Civil Díj 2016-os megalapítása óta egyetlen csillagász egyesület sem került még döntőbe, nemhogy elnyerte volna ezt a megtisztelő elismerést.

– Az április 16-án Budapesten tartott gálán kiderült, kik az idei év legsikeresebb és legjobb szervezetei. A nyerteseket vállalati vezetőkből, neves kommunikációs szakemberekből, nonprofit szervezetek vezetőiből álló szakértő zsűri választotta ki. A kilencedik díjat a nagyközönség ítélte oda. A legígéretesebb új szervezet kategóriában tavalyi egyesületté válásunk apropóján pályáztunk. Először az elődöntőn kellett továbbjutnunk, ahol mintegy 118 egyesület és civil szervezet közül választottak ki minket is a 31 döntős közé. Már ennek nagyon örültünk, nem is álmodtunk többről. Négyen érkeztünk a fővárosba, meglátogattuk a Budapesti Távcső Centrumot, a Vajdahunyad várat – számolt be az elnök.

Az elnök megjegyezte, ennél szebb születésnapi ajándékot nem kaphattak volna, ugyanis négy évvel ezelőtt éppen április 15-én négy lelkes amatőr csillagász egy kis falusi sportpályán tett elhatározásából egyesületük mostanra állt igazán egy nagyobb pályára. A sikerben szerepe van minden tagnak és segítő rokonnak – mondta el Ivanics Ferenc.