Egészségklub Gyulakeszin: Ne csak együnk, táplálkozzunk!

Tavaly ősszel két önkéntes, Nagyné Horváth Katalin és Szűcs Annamária létrehozott a községben egy egészségklubot.

Az összejöveteleken a megfelelő táplálkozás, különböző betegségek, megelőzésük és az egészséges életmód áll a középpontban. Legutóbb a megfelelő táplálkozás témakörét boncolgatták, Szabó Roland biológus meghívott vendég vezetésével.

Az előadást több falubeli is érdeklődéssel hallgatta. A köztudott dolgok mellett sok-sok új ismerettel lettek gazdagabbak a jelenlévők. Szabó Roland biológus elszomorító, ám valóságos adatokkal kezdte az előadását. Majd elmélyedt a helyes táplálkozás mikéntjében.

– Magyarországon sajnos a halálozások fele szív -, és érrendszeri betegségek következménye – ismertette az előadó.

A legtöbb betegség, kór a helytelen táplálkozás eredménye, ami könnyen megelőzhető lenne. A sok sós, cukros ételek, italok felemésztik a szervezetet. Ezáltal elkezd itt-ott fájni, jelez a testünk, hogy valami nem működik rendesen. A minimális sóhasználattal, cukros üdítők kerülésével, megfelelő mozgással, ideális alvásmennyiséggel megelőzhetők a különböző bántalmak, fájdalmak, elégtelenségek.

Az előadáson elhangzott, hogy ma Magyarországon alig van olyan ember, aki ne lenne allergiás valamire. Ez önmagában nem lenne nagy probléma, az viszont nem optimális, ahogy sokan reagálnak erre. Az lenne a legideálisabb, hogy, amire allergiások vagyunk, azt az allergén anyag felhasználásával orvosoljuk. Ezáltal felvértezzük a szervezetet, ellenanyagot termel, ami megszünteti az allergiás reakciót.

– Az lenne az optimális, ha naponta tíz kilogramm-onként három deci vizet vennénk magunkhoz. Így a súlyunknak megfelelő folyadék áll a szervezet rendelkezésére. Nagyon fontos, hogy ez a mennyiség víz legyen. Az egyéb bevitt folyadéktól még szomjasabbak leszünk, többet ártunk vele, mint használunk. Nagyon fontos, hogy például kávé, tea, de akár gyümölcslé után is igyunk egy pohár vizet, ami semlegesíti a szervezetben a káros, savas hatásukat – mondta a szakértő.

Tévhit, hogy minél több kávét iszunk, koffeint viszünk be a szervezetünkbe, annál éberebbek leszünk. Valójában a sok kávé álmosít az várt élénkítés helyett. Ezért érdemes meggondolni, hogy miből mennyit fogyasztunk, mert a látszat néha csal.

Ugyanez a helyzet az étkezésnél is. Helyezzük előtérbe az itthon termett gyümölcsöket, az ellenőrzött gazdálkodásból származó húsokat. Lehetőleg akkor fogyasszuk a gyümölcsöket, zöldségeket, amikor idényszezon van. Amit télen is árulnak, az már nem ugyanaz a termés, jóval alacsonyabb a vitamintartalma. Nem megy végig a természetes érési folyamaton a zöldség, gyümölcs, így a tápanyag is alacsonyabb a napsütötte társainál.

