Egyre jelentősebb szerepet kap az igényes munkahelyi környezet

A munkaerőhiány leküzdésében a cégeknek mindent be kell vetniük, hogy megtalálják a legjobb munkatársakat. Az álommunkahelyek dolgozóinak egyre nagyobb beleszólásuk van a vállalatok ügyeibe, és már olyan fontos kérdésekben is dönthetnek, hogy milyen legyen az iroda.

A KSH legfrissebb adatai szerint több mint 80 ezer betöltetlen álláshely van jelenleg, ezért a legjobb munkatársak megtalálása komoly kihívást jelent a hazai vállalkozásoknak. Ráadásul a dolgozók elvárásai is egyre magasabbak, már nemcsak a fizetés számít, hanem a beleszólás lehetősége is a munkahelyi környezetbe. Az iroda.hu kutatása szerint Az Év Irodája versenyre nevező cégek több mint negyede kérte ki a beosztottak véleményét az új iroda kialakításának kapcsán utóbbi két évben, ez az arány pedig folyamatosan emelkedik. A modern, irodai környezetükre igényes cégek munkavállalóinak közel fele már az Y generációból kerül ki, ezért a legjobb munkatársak toborzásában és kiválasztásában – a verseny korábbi nevezőinek véleménye szerint – egyre hangsúlyosabb szerepet kap az iroda megjelenése és hasznos funkciói, melyek támogatják a hatékonyabb munkavégzést.

– Az idei Év Irodája versenyre folyamatosan beérkező nevezések alapján a legjobb munkahelyek felismerték, hogy akkor lesznek igazán vonzók a munkavállalók számára, ha a vállalat nagyobb döntéseibe, így az irodák kialakításába is bevonják őket – mondta Kalmár Zoltán, az iroda.hu és Az Év Irodája verseny alapítója. A szakember ismertette azt is, hogy a 2016-ban a versenyre nevezett cégek 28 százalékánál az iroda kiválasztásának és kialakításának folyamatába a munkavállalók is beleszóltak, tavaly pedig már a vállalatok harmada kérte ki a munkatársak véleményét. A kutatásokból az is kiderült, hogy Az Év Irodája verseny korábbi nevezői szerint az iroda kiválasztásánál a legfontosabb szempont a lokáció, a jó tömegközlekedés és ezt követi bérleti díj mértéke. Arra a kérdésre, hogy miért éri meg a cégeknek a munkatársakat is bevonni a döntésekbe, egy tavalyi nevező fogalmazta meg a legjobban. Az ő tapasztalataik szerint a kialakított közösségi terek miatt a kollégák többet találkoznak és beszélgetnek egymással, amitől a szervezeten belüli kommunikáció is gyorsabbá és hatékonyabbá vált.

A felvételi beszélgetéseken pedig visszatérő motívum, hogy a modern, innovatív munkahely vonzó a jelentkezők számára. Az Év Irodája Verseny idén kilencedik alkalommal indult el, a nevezéseket 12 kategóriában november végéig várják a szervezők. A beérkező pályázatokat azevirodaja.hu weboldalon lehet megtekinteni, decembertől pedig ugyanitt a közönség is szavazhat a legnépszerűbb megoldásokra. Az Év Irodája Verseny győzteseit a beérkezett szavazatok alapján és egy szakmai zsűri döntését követően 2019. februárjában hirdetik ki.