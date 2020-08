Kerékpáros szervizpontot avattak Révfülöpön

A móló előtti kerékpárútszakaszon, a gyermekjátszótér mellett bűnmegelőzési célokat is szolgáló kerékpáros szervizoszlopot adott át szerdán a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság a révfülöpi polgármesterrel és a kivitelező vállalkozás képviselőjével.

Évről évre egyre többen tekernek a Balaton körül is, a jelentős számú kétkerekű megjelenésére kerékpáros szervizoszlopok telepítésével válaszol a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya. Idén nyáron összesem három ilyen eszköz elhelyezését tervezik a Balaton északi partján. Első alkalommal a révfülöpi móló közelében lévő kerékpártároló mellett telepítettek egyet a helyi önkormányzat támogatásával.

– Egy kerékpáros szerviz- és regisztrációs pontot avattunk most, amely az első Révfülöpön és a Balaton északi partján is – nyilatkozta a Naplónak Gaál Csaba rendőr őrnagy. – Terveink szerint a jövőben Balatonalmádiban és Balatonfüreden is lesz hasonló BikeSafe pont. Ez az idei terv, de nincs megállás, hiszen 2021-ben a kerékpárút megyei szakaszát 15-20 kilométerenként szeretnék „lefedni” hasonló szervizoszlopokkal, amelyek a nap 24 órájában rendelkezésére állnak a kerékpárosoknak.

A bringások apróbb javításokat tudnak elvégezni, ha arra szorulnak, de talán az egyik legfontosabb kiegészítő, a pumpa is kéznél van a feltűnő, kék-fehér-sárga oszlopon, amelyre fel is lehet tenni a kerékpárt. A szervizoszlopon elhelyezett eszközök (pumpa, nyomásmérő, többféle szerszám) alkalmasak egy kerékpáros gyorsjavítás elvégzésre.

Emellett újszerű módon preventív tájékoztatókat is tartalmaz az oszlop, hiszen jól látszik a BikeSafe felirat és egy QR-kód is rajta, amely egyfajta figyelemfelkeltés is, hiszen be is lehet regisztrálni a kerékpárokat – mondta Gaál Csaba, aki a BikeSafe-ről, az országos kerékpár-regisztrációs programról azt emelte ki, hogy az egy olyan nyilvántartó rendszer, amely fényképpel tartalmazza a kerékpár és tulajdonosának adatait. Azaz, ha netán eltűnik a kerékpár, a hatóságnak „van mihez nyúlnia”, hiszen a tapasztalatok szerint a bringások nagy része azt sem tudja, hogy alvázszáma is van például a drótszamárnak. Ha jó fénykép készült a kerékpárról, és egy lopás után meghirdetik azt egy használt cikkekkel foglalkozó oldalon, akkor azt felismeri egy program. A legfontosabb az, hogy van egy olyan nyilvántartás, hogy személyhez tudják kötni a kerékpárt.

– Néhány hete Pápán volt egy olyan eset, hogy bozótosba dobott kerékpárt találtak – mesélte a rendőr őrnagy. – A becsületes megtaláló felkereste a rendőrséget, a kollégák látták a regisztrációs matricát a kerékpáron, megnézték a nyilvántartást, majd felhívták a tulajdonost, aki észre sem vette, hogy ellopták a kerékpárját. Ha nincs ilyen nyilvántartás, akkor nagyon nehéz kideríteni, hogy kihez is tartozik a kerékpár.

Az oszlopon található egy figyelemfelkeltő piktogram is, amely a kötelező kerékpáros tartozékokra hívja fel a figyelmet. Ez azért fontos, mert a kerékpár a közúti közlekedés része, és alapvető szabályok vonatkoznak az azzal közlekedőkre is. A beruházást –, amelyet magyar cég valósított meg –, a rendőrség saját büdzséből finanszírozta.