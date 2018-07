Könnyű nyári ebéd a meleg napokra: Tejszínes csirkeragu – Videó

A VeolRecept sorozatban egy könnyed ebédötlettel készültünk olvasóinknak.

A mindmegette.hu oldalán talált recept adta az ihletet ahhoz az ételhez, amelyet el is készítettünk. A szokásos fokhagymás csirkeragu egy módosított változatát főztük meg, amihez a hozzávalókat természetesen a veszprémi piacon szereztük be. Mivel a nyári időszakban legtöbben próbálnak vigyázni az alakjukra, ezért a kalóriabázis segítségével feltüntetjük a hozzávalók értékeit is.

Hozzávalók: Piaci ár: Kalória: fokhagyma (3 gerezd – 12 gr) 1480 / kg 18 kcal TV paprika (1 db – 50 g) 250 / kg 10 kcal Főzőtejszín 10% (3 dl) 918 / l 360 kcal Csirkemell (0,5 kg) 1200 / kg 560 kcal Kockázott bacon (100 g) 1098 Ft / kg 376 kcal cukkini (1db) 380 / db 34 kcal

Elkészítés:

A fokhagymát apróra kockázzuk, majd egy kevés olajon megpirítjuk, hozzáöntjük a bacont, majd az összevágott paprikát, és együtt pirítjuk őket egy nagyobb serpenyőben. Ezt az alapot fűszerezzük sóval, borssal, majorannával és sok-sok kakukkfűvel. A sóval vigyázzunk, mert a bacon alapból is sós, de a tejszín ebből el fog venni.

A fűszeres alaphoz keverjük hozzá a kockára vágott csirkemellet, és pirítsuk fehéredésig-pirulásig, majd öntsük rá a csíkokra vágott cukkinit. Ha elfőtte a levét, öntsük fel tejszínnel. Ilyenkor még utánfűszerezhetünk sóval, borssal, kakukkfűvel, és egy késhegynyi gyömbérrel, és várjuk meg, amíg összeforr a tejszín a hozzávalókkal.

Reformkörettel, egy kis reszelt sajttal, és finom száraz fehérborral tálaltuk.