Csípős étel nyerte a kupát a balatonszepezdi lecsófőző versenyen

A budapesti Lecsók és más semmi nevű csapat házi mangalicaszalonnával, erős paprikával megbolondított ételének ítélte a zsűri a kupát Balatonszepezden, a tizedik lecsófőző versenyen szombaton a csónakháznál, amit Csizmazia Kenéz László irányításával a Balatonszepezd FC és az önkormányzat szervezett.

Kitűnő hangulatban és nagy érdeklődés mellett fogott neki a kondéroknál a főzésnek a tíz csapat, akik egyenként három kilogramm paprikát, két kilogramm paradicsomot és egy kilogramm hagymát, illetve tűzifát, sörasztalokat, padokat kaptak a szervezőktől.

A zsűriben Kristóf Márta, Máriási Gábor, Bácsi Lóránt foglalt helyet, akik ismert hobbiszakácsok, szívesen és gyakran főznek. Szerintük a legfinomabb lecsót egy budapesti, itt nyaraló csapat nyerte el, Némethné Hutai Andrea és Hutai Eszter vezetésével. A férjek, gyerekek is kivették részüket a főzésből, vágták a zöldségeket, feleltek a tűzért, szalonnáért, keverték a kondért.

Némethné Hutai Andrea elmondta, főleg a csípős lecsót kedvelik, nyaranta gyakran főzik, többször szabadban is. Ezúttal is édesapja receptjét követték: házi mangalicaszalonnát pirítottak, erre tették a hagymát, amit megfonnyasztottak, közben vágták rá a paprikát meg a friss erős paprikát: hosszú erősből egyet, bogyiszlóiból hármat. Végül csípős és csemege kolbász is került az ételbe, ami kis lángon rotyogott, háromnegyed órán át, fedél nélkül.

A főzőversenyen második lett a helybeli Arany Horog Horgász Egyesület, Sándor Gyula vezetésével, őket követte Sándor Péter csapata, Nimfas Corporation névvel. A győzteseknek a kupát és a díjakat Sebestyén László polgármester és Sándor Gyuláné alpolgármester adta át. Az önkormányzat külön két kondérban főzte a lecsót, amit bárki megkóstolhatott.

A szervezők különleges ötlettel is kirukkoltak: lehetett kapni kitűnő szepezdi levegőt, amit dunsztosüvegbe zártak, és az önkormányzat kiadásában a Balatonszepezd című könyvet, a helyi Nagy Attila festőművész képeivel és Katona Zita fotóival. Az előszót és a képaláírásokat a szintén helybeli Tóth Gábor Ákos író, Sándor András tanár és Sebestyén László polgármester írta.

Az est teljes bevételét a strandok fejlesztésére fordítja az önkormányzat.