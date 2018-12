Mozgással, egészséges étkezéssel kordában tartható a cukorbetegség

Egyre több gyermek lesz cukorbeteg, amelyet gyógyítani nem lehet, de kézben tartani igen.

Ahogy az a statisztikából is látszik, az utóbbi 14 évben megduplázódott a cukorbeteg gyerekek száma, és ez csak a feltárt esetekre vonatkozik, a legtöbben nem veszik észre a tüneteket. A cukorbaj erős szomjúságot okoz, a beteg sokszor és sokat vizel, mindig nagyon éhes, ezért sokat eszik, ennek ellenére azonban fogy – hangoztak el a tünetek a diabétesz világnapján. Állandó fáradtságot is érezhet a páciens, ez a tünetegyüttes azonban annyira általános, hogy sokan nem gyanakodnak a betegségre.

– Időben felismerni azért is fontos, mert a diabétesz nem gyógyítható, de diétával, gyógyszeres vagy inzulinos kezeléssel karbantartható, egészséges életmóddal viszont akár meg is előzhető – mondta Havasi Anett diabetológus, belgyógyász. – Leginkább azok a gyerekek érintettek, ahol a szülők vagy a nagyszülők körében felfedezhető a betegség, a diabétesz ugyanis örökölhető. A terhességi cukorbetegség esetén, ha a kismamát nem kezelik megfelelően, vagy nem tartja be az előírt diétát, kezelést, túlságosan nagy súlyú lehet a magzat, aki újszülött korban sokkal esendőbb. Megnő a magzatvíz túltermelésének és a koraszülésnek az esélye is.

A gesztációs diabétesz (gdm) azonban az anyára is veszélyt jelent, számtalan adat megerősíti, hogy a terhességi cukorbetegségen átesett nők sokkal veszélyeztetettebbek arra, hogy később 2-es típusú cukorbetegek legyenek. Vannak statisztikák, amelyek alapján 10 éven belül a gdm-es kismamák 50 százaléka cukorbeteg lesz. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a szülést követő 6 hétben, de legalább három hónapon belül megismételjük a cukorterhelést – mondta Vándorfi Győző belgyógyász, diabetológus.

A megelőzés is rendkívül fontos, a finomított lisztek és pékáruk kerülése, sok zöldség és gyümölcs, valamint a mozgás elengedhetetlen. Az edzés ugyanis segít a szervezet anyagcsere-állapotának normalizálásában, a cukoranyagcsere kiegyenlítettségéhez szükséges normál testsúly elérésében és megtartásában.

