Néhány szabály, hogy a fertőzések ne rontsák el a nyaralás élményét

Néhány szabály betartásával jelentősen csökkenthető a strandi fertőzések kialakulásának kockázata.

A szakhatóság közlése szerint a medencés strandok döntő többsége Magyarországon szabályosan, a közegészségügyi előírásokat betartva működik. A víz minőségét mikrobiológiailag folyamatosan ellenőrzik a szakemberek, ugyanakkor a fürdőzőknek érdemes több alapszabályt betartani strandoláskor.

Makkai Erzsébet, a Magyar Imre Kórház infektológiai osztályának vezetője elmondta, strandolás közben fogékonyabbak vagyunk a fertőzésekre, mivel a víz felpuhítja, a nap pedig kiszárítja a bőrünket.

Kiemelte, a strandolás utáni alapos tisztálkodással minimálisra csökkenthető a fertőzés kockázata. Hozzátette, a strandolók sok kórokozót visznek be testükkel a vízbe. A fürdőzők testnyílásaiból, váladékaiból, bőréről és nyálkahártyáiról ártalmatlan és betegítő kórokozók milliárdjai – gombák, baktériumok, vírusok és paraziták – jutnak a vízbe. A szakember elmondta, leginkább azok vannak veszélyben, akik a gyógyfürdőben töltenek el hosszú időt, és utána nem fordítanak gondot a fürdésre, ugyanis a meleg víz kedvez a baktériumoknak. A szakember azt tanácsolja, a csobbanás előtt amúgy kötelező – és a strandolás után önvédelemből fokozottan ajánlott – zuhanyzást sose mulasszuk el. A másik alapszabály, amit mindenkinek be kellene tartania, hogy sérüléssel nem szabad a strandra, uszodába vagy termálfürdőbe menni. Nem csak a nagyobb sebekkel, hanem a kisebbekkel sem. Emellett a strandolóknak azt is el kell kerülniük, hogy a medence vize belekerüljön a szájba.

A fertőzések nagy része elsősorban kisgyermekek és nők körében fordul elő. A kicsiknél a vízben játszva uszodaszemölcs alakulhat ki, míg a nők elsősorban az intim területeken jelentkező gombás fertőzésekre érzékenyek. A legnagyobb veszélyforrás a gyermekmedence, az ottani melegebb víz kedvez a kórokozók szaporodásának. A szakember azt ajánlja, a nem szobatiszta gyermekre adjanak a szülők úszópelenkát, és nedves törlőkendővel alaposan törölgessék le a bőrüket.

A strandokon könnyebben kaphatunk fertőzéseket, mint a természetes vizekben. A leg­gyakrabban gombás fertőzések fordulnak elő, amelyet kipirosodott, repedt, hámló bőr jelez. Nagyon gyakran a lábon alakulnak ki, amelyek ellen papuccsal védekezhetünk a legegyszerűbben, bár ez sem véd meg minket mindentől, mondta a szakember. A medencébe lépés előtt és után zuhanyozzunk le, és töröljük teljesen szárazra a bőrünket. Ha ezt elmulasztjuk, könnyen kaphatunk futószemölcsöt vagy gombás fertőzést. A másik leggyakoribb megbetegedés a vírusos eredetű kötőhártya-gyulladás, tünetei a vörös, viszkető és könnyező szem. Ezt a medencék klóros vize vagy az erős UV-sugárzás váltja ki. Gyakori nyári probléma az izzadás hatására kialakuló napgomba is, amely éles szélű, enyhén hámló, piros foltok formájában jelentkezik a bőrön.

Makkai Erzsébet kiemelte, a fertőzést okozó baktériumok, gombák, paraziták nem csak az átlagosnál melegebb vizekben szaporodnak el, hanem a hideg vizes medencékben is. Ezeknél nem elsősorban a víz okozza a problémát – a klóros fertőtlenítés elpusztítja a kórokozókat –, hanem a medence partja, a strand kövezete, a zuhanyzók, a lábmosók és a kövezetek, mert ezeken nagy számban fordulnak elő kórokozók. A szakember azt tanácsolja, mindenképpen viseljünk papucsot vagy úszócipőt ezeken a helyszíneken.

A meleg vizes medencékben a széklettel szóródó baktérium és vírus egy ideig életben marad, sőt, ha szerves anyagok is kerülnek a harminc foknál is melegebb vízbe, akkor a baktériumok gyorsan elszaporodnak. Az ilyen baktériumok vagy vírusok a lenyelt vízzel hasmenést okozhatnak.