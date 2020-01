Türelmetlenül, előzékenyen, néha ész nélkül: így közlekedünk Veszprémben (videó)

Se szeri, se száma az interneten azoknak a videóknak, amelyek Oroszországtól Kínán keresztül az Egyesült Államokig mutatnak be meghökkentő, megmosolyogtató vagy épp ellenkezőleg, vérfagyasztó közlekedési szituációkat. Mi ezúttal Ferenczi Ákos segítségével Veszprémben néztünk körül.

Ákos egy informatikai cég területi képviselője, munkájából adódóan napi 110-120 kilométert vezet a megyeszékhelyen. Akkor határozta el, hogy felszerel egy menetrögzítő kamerát az autóra, amikor a Budapest úton lelépett elé a zebrára egy buszra siető idős bácsi. Az autósoknak már egy ideje zöld volt, a gyalogosoknak viszont piros, így Ákos csak satufékkel tudta elkerülni a nagyobb bajt. Az élmény hatására és a hasonló helyzetek tisztázásának megkönnyítésére szerezte be a fedélzeti kamerát.

Bemelegítésként mutat is egy hasonló szituációt – itt azonban a néni nem a zebrára lép le:

Ákos előrebocsátja, hogy szerinte Veszprémben nincs kirívóan sok szabálysértés, még arányaiban sem például Budapesthez képest – ugyanakkor nap mint nap számos kisebb-nagyobb szabálytalanságot tapasztal a városban. A leggyakoribb és egyúttal legbosszantóbb problémának az index használatát (pontosabban nem használatát) tartja: elinduláskor vagy a körforgalomból való kihajtáskor számos sofőr megfeledkezik róla, hogy miért is van irányjelző az autón.

A piroson áthaladás nem annyira bosszantó, sokkal inkább balesetveszélyes szabálytalanság – erre sem nehéz példát találni:

A Veszprémet napok óta beborító köd kapcsán Ákos a ködlámpák használatát is problémásnak érzi: mint mondja, vannak, akik ha kell, ha nem, bekapcsolják, még akkor is, ha nincs köd, esőben pedig kifejezetten zavaró a fénye a többi sofőr számára.

Ákos komoly problémának tartja azt is, hogy sokan nem tartják be a jobbkéz-szabályt. Például nagyon sokan nem tudják, hogy a Haszkovó úti lakótelepen szinte az összes utca jobbkezes. – Én már rutinból vezetek, és tudom, hogy ha a Stromfelden balról jön egy autó, az nem fog megállni nekem, tehát inkább lassabban megyek, hogy ne történjen baj.

Persze hiába vezet óvatosan az ember, vannak helyzetek, amelyekre egyszerűen nem lehet felkészülni:

Egy-két extrém esettől eltekintve Ákos a gyorshajtást nem tartja jellemzőnek Veszprémben, inkább olyan útszakaszokat említ, ahol fokozottan kell figyelni a sebesség megválasztására, mert fehér az aszfalt: ilyen például a kanyar az SZTK-nál vagy a Cserepes utcának az a szakasza, ahol nemrégiben is baleset történt.

– Ahogy látom, csúcsidőben egyébként nagyon türelmetlenek a sofőrök: kettő, illetve négy óra után egyes autósok öt-tíz másodperces előnyökért bevágnak a másik elé, befurakodnak, ezzel megállásra kényszerítve a szabályosan haladókat.

Ugyanakkor előzékenységre is számos példát látni, sokszor olyan esetben is, amikor nincs rá szükség. Gyakran tapasztalja a türelmetlenségnek azt a formáját is, amikor 40-es táblánál a mögötte haladó elkezdi „tolni” 50-nel, 55-tel. Ilyenkor Ákos nagyon gyengén rálép a fékre, épp csak annyira, hogy felvillanjon a féklámpája, de a kocsi ne lassuljon le, ettől általában észbe kap a türelmetlen sofőr, és kicsit lemarad. Persze az is bosszantó, ha valaki lakott területen 50 helyett 30-cal cammog, ráadásul ugyanannyira balesetveszélyes, mint a száguldozás.

– Vannak olyan helyek is Veszprémben, ahol a sofőrök rendszeresen figyelmen kívül hagyják a kötelező haladási irány táblát – folytatja Ákos. – Ilyen az Ördögárok utca, Stadion utca 1, 3, 5. Ezekből a kis zsákutcákból csak jobbra lehet kikanyarodni, mégis nagyon sokan hajtanak ki balra, a Füredi út irányába. Ugyanez a helyzet a Hoffer Ármin sétánynál, ahonnan csak jobbra lehet a Brusznyai Árpád utcára kikanyarodni, mégis sokan mennek el balra, a hotel irányába. Pedig aki itt szabálytalankodik, azt nemcsak a kötelező haladási irány tábla figyelmen kívül hagyásáért, hanem a záróvonal átlépéséért is megbüntetik a rendőrök, ami akár százezres tételt is jelenthet.

– A parkolás egy külön téma – folytatja Ákos. – Én a Haszkovó úti lakótelepen lakom, de már az idejére sem emlékszem, mikor tudtam a saját lakásom előtt megállni. Az egyik probléma, hogy bizonyos időszakokban lehetetlen helyet találni, a másik pedig, hogy nagyon szűkösek a parkolóhelyek, ezért gyakran előfordul, hogy akaratlanul is sérülést okoz egy-egy figyelmetlenebb ajtónyitás.

– Persze nemcsak az autósok csinálnak hülyeségeket. Gyakran látok gyalogosokat szabálytalanul átkelni az úttesten, babakocsival, gyerekkel az ölében, miközben mellette mennek el az autók, tíz méterre tőle meg ott van a zebra. A telefonjukba bújó és ezzel a külvilágot kizáró fiatalok is tudnak kellemetlen perceket szerezni az autósoknak. Tavaly több gyalogosgázolás is történt a városban, erre jó megoldás lehet a két okoszebra, a Jutasi úton és a Haszkovón, de vannak még bőven olyan gyalogos-átkelőhelyek, amelyekre ráférne a jobb kivilágítás. Például a Haszkovó 39-nél vagy az Egyetem utcában is történt gázolás, ezeken a helyeken főleg esőben, estefelé borzasztó nehéz észrevenni a zebrán átkelni szándékozó gyalogosokat, főleg ha még sötét ruhában is vannak.

– Sok biciklis nem száll le a kerékpárról, így hajt át a zebrán, ami szabálytalan, vagy azoknál a körforgalmaknál, ahol bicikliút is van, a biciklisnek elsőbbségadás kötelező táblája van, ennek ellenére rutinból lehajt az autós elé, pedig a biciklisnek kellene megállnia és megvárnia, amíg az autók elhaladnak. Sokan nincsenek tisztában ezzel.

Pozitívumként említi Ákos, hogy 10 sofőrnél 8-nál biztosan be van csatolva a biztonsági öv, és a vezetés közbeni mobiltelefonálást sem tapasztalja túl gyakran. Úgy gondolja, hogy a balesetek nagy része a rutintalanságból ered, meg az oda nem figyelésből, kicsit nagyobb körültekintéssel ezeket el lehetne kerülni.

Ugyanakkor tegyük hozzá, hogy sajnos a régi mondást is nehéz lenne cáfolni: hülyeség ellen nincs orvosság…