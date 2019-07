Veszprém megye hét legszebb természeti csodáját keressük

A megye hét legszebb természeti csodáját keressük, olvasóinktól július 27-ig várjuk a szavazatokat. Lapunkban bemutatunk olyan természeti kincseket, melyeket már olvasóink javasoltak.

A szentbékkállai kőtengerhez a falun keresztül vezet az egyik út, de a mindszentkállai lovaspólópálya felől szintén megközelíthetjük. A kőtenger keletkezésekor, a vulkanikus utóműködés idején ezen a vidéken hévizes források törtek föl a föld alól, és a forró víz az itt található fehér homokot kemény kőhalmazzá cementálta, ragasztotta össze.

Ebből jöttek létre a különböző alakzatok, sziklák, innen e kővidék megkapó változatossága. A Kőtengert nemcsak az időjárás alakította, hanem a sziklák egy részét bányászták is. Az 1900-as évek elején még majdnem az egész medencét körbefogta a kőtengerek lánca, de ezek a területen is egykor működő bányaművelés miatt ma már csak egyes foltokban maradtak meg. A homokkövet még malomkőnek is fejtették, de építkezésekhez ugyancsak használták.

A fű és a tarka virágok közül fel-felbukkanó, bizarr kvarc­homokkő sziklák kőmélyedéseikkel nemcsak a mezőn, az udvarokon is feledhetetlen látványt nyújtanak. A sziklák kis mélyedéseiben apró növények virulnak. A Káli-medence szélén, Salföldtől Kővágóörsön át a Hegyestűig húzódó sávban láthatjuk az egyedülálló természeti látnivalót. Közülük a legnagyobb és leginkább érintetlen kőhát Szentbékkálla határában fekszik: az itt található hatalmas sziklák sora a Káli-medence legjelentősebb geológiai értéke.

A szentbékkállai kőtengerben kisebb ház nagyságú, furcsa formájú kövek hevernek szanaszéjjel. A közeli, kőhátra épült Kővágóörs is innen kapta nevét.

A szentbékkállai kőtenger nevezetessége az Ingókő, egy gigantikus kőtábla, amely kibillenthető, ha elég bátrak vagyunk, és a szélére állva kicsit ugrálunk. A szomszédos Kővágóörsön és a közeli Salföldön is van egy-egy kisebb kőtenger, azonban mindegyik egy kicsit más. A szentbékkállai a legnagyobb, a leglátogatottabb. A különleges homokkövek szinte szabályosan gömbölyű mélyedéseiben a madarak örömére a legnagyobb szárazságban is van víz. A kövek között gyakran meditációs csoportok élvezik a föld energiáját.

Ha elcsendesedünk, láthatunk napozó gyíkokat, szebbnél szebb madarakat is. A szomszédos Fekete-hegyen forrást és apró tavakat találunk a kilátó mellett.