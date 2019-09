Jól alakult az idei szezon a Balaton-parton

Már jócskán benne járunk az utószezonban, csendes időszakát éli a Balaton.

A déli parton már bezártak a Balatontourist kempingjei, de az északi parton szeptember végéig nyitva tartanak, sőt van olyan is, amely még október első hetében is fogad vendégeket.

Az idei szezon annak ellenére jó volt, hogy a májusi időszakban az időjárás nem kedvezett a nyaralóknak. A kempingekben eltöltött vendégéjszakák száma közel azonos volt, mint a tavalyi szezonban, ám a szállásdíjbevétel nyolc százalékkal nőtt. Ez annak fényében is örvendetes, hogy még nem zártak be a kempingek, tehát még nincsenek meg a végleges adatok.

– A 2019-es szezonban 40, illetve 60 százalék volt az aránya a hazai és külföldi vendég­éjszakáknak, a vendégszámok pedig pont fordítva alakultak. A belföldi vendégek aránya volt 60 százalék, szemben a külföldiek 40 százalékával – mondta el Vadászné Székely Orsolya, a Balatontourist Camping Kft. marketingmenedzsere. – Ez egyben azt is jelenti, hogy a külföldiek hosszabb ideig tartózkodtak a kempingekben, viszont több volt a magyar vendég. A külföldi kempinglátogatók esetében emelkedett a németek aránya, és egyre népszerűbb a Balaton a cseh és lengyel turisták körében. A határainkon túlról érkezők között első helyen a németek állnak, majd következnek a hollandok, dánok, csehek, lengyelek és osztrákok, illetve más nemzetek képviselői.

A Balatontourist négy szálláshelyen fogad vendégeket Veszprém megyében: a füredi, a révfülöpi, a balatonakali kempingben és a badacsonyörsi vendégházban. Az idei szezonra több helyen is újításokkal, fejlesztésekkel készült a társaság. Füreden megújult a parti sétány, aminek nagyon örültek a vendégek, sok pozitív visszajelzés érkezett, ugyanúgy, mint a felújított vizesblokkok miatt, amit szintén örömmel fogadtak a látogatók. Emelkedett a fürdőzés komfortja is a mederhomokozásnak köszönhetően.

A révfülöpi Napfény Kemping területe közel egy hektárral bővült, amely szintén pozitív fogadtatásra talált, főleg a nyugodtabb, csendesebb pihenést igénylők részéről. Itt is megtörtént a mederhomokozás, amivel szintén elégedettek voltak vendégek.

A főszezont követően a szeptemberi kempingezés népszerű a horgászok körében, akik nyugodt körülmények között hódolhatnak ilyenkor a szenvedélyüknek. Azok is szívesen kempingeznek mostanság, akik szeretik az utószezon csendes, békés hangulatát. A szép, napsütötte hétvégéken még érkeznek a vendégek, ráadásul azokban a mobil házakban, ahol klíma is van, már a hűvösebb éjszakák sem jelentenek problémát, mert akár fűteni is lehet őket. A Balatonnál egyre több programot rendeznek ősszel, és ez szintén megyénkbe vonzza a pihenni, kikapcsolódni vágyókat az utószezonban is.