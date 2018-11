Többe kerül majd a zöldség a karácsonyi húslevesbe – Mi a helyzet a veszprémi piacon?

Akár harmadával is többet kell fizetni év végén a zöldségfélékért, így egyebek között a gyökérzöldségekért, a hagymáért, illetve a káposztafélékért, mert nemcsak Magyarországot, hanem egész Európát szélsőséges időjárás jellemezte idén, ami rendkívül kedvezőtlenül érintette az idei termést.

Sajnos a szélsőséges időjárás ebben az esztendőben nagyon megviselte a növényeket is, így a zöldségféléket, és nemcsak Magyarországon, hanem Európa országaiban is – derült ki Ledó Ferenc, a Zöldség-Gyümölcs Terméktanács elnöke tájékoztatójából. Az elnök azt mondta egyebek között, hogy az idei áprilisi, illetve májusi szokatlan meleg nem kedvezett a magok kikelésének, majd a július végi, valamint augusztusi kánikula ugyancsak megpecsételte a növények sorsát, s ezzel az árukat is. Az elnök utalt arra, hogy korábban a hazai ellátás kiegyensúlyozott volt, mert a hiányt lehetett pótolni Európából, de most mindenütt kedvezőtlenül alakultak az időjárási körülmények.

Őstermelők és szakemberek szerint – ahogy a készletek fogynak – az elmúlt évhez képest az említett okok miatt akár harmadával is drágulhat elsősorban a sárgarépa, a hagyma, valamint a káposztafélék, és erre még az ünnepek előtt lehet számítani.

A veszprémi piacon azt tapasztaltuk, hogy az árak még csak kismértékben emelkedtek, illetve még tartják magukat az egy évvel ezelőtti árhoz képest. Így egyebek között a fehérrépa kilóját 980 és 1280 forint között mérik, a sárgarépa kilójáért pedig 298–348 forintot kérnek, ami nagyjából megegyezik a tavalyi árakkal. A zeller kilója 380–480 forintba kerül, a karalábé darabjáért pedig 120 forintot kell fizetni. A burgonya, illetve a hagyma kilójáért 220–248 forintot, a káposztafélékért 400 forint körüli árat kérnek el az árusok. Egy kis csomag petrezselyemhez már ötven forintért is hozzájuthatunk, a nagy csomag viszont 500 forintba kerül.

A vevők kérdésünkre azt mondták, az idei ünnepi húslevesbe valószínűleg kevesebb zöldséget tesznek majd, illetve többen megjegyezték azt is, érdemes volt a háztájiban megtermelni a zöldségféléket.