Vasárnapig kivárnak a balatonfüredi szállodában

Megpróbálunk a jelenlegi rendelkezések alapján egy rövid távú stratégiát felépíteni, mondta lapunknak Rádóczy Andrea, a családi tulajdonú Hotel Silverine Lake Resort Balaton ügyvezető igazgatója a járványhelyzeti korlátozások kapcsán.

– A korlátozás egyelőre harminc napra szól, és a rendelkezés minket érintő része szerint a szállodák kizárólag üzleti utazókat fogadhatnak, az éttermeket és kávézókat pedig be kell zárni – mondta az igazgató.

Ennek megfelelően szerdán bezárták az utcai kávézójukat, ám az üzleti utazókat egyelőre vasárnapig várják. A városban sok az építkezés, és a környéken sok olyan üzleti vállalkozás van, ahová érkeznek üzletemberek, köztük több törzsvendége a Silverine Lake Resort Balatonnak.

– Megnézzük, hogy érdemes-e nyitva tartanunk, amennyiben nem, bezárjuk a hét utolsó napján a szállodát. Ugyanakkor reménykedünk abban, hogy december 11-én újra tudunk nyitni – fogalmazott az igazgató asszony. Hozzátette: a járvány ellenére voltak foglalásaik novemberre, a karácsonyi időszakra és az év végére is, ezért bíznak abban, hogy a most kihirdetett 30 nappal megállítható a járvány. Megtudtuk azt is, ezalatt folytatják a felújításokat, most nyolc szoba szépül meg.

– A szezon alatt nem lett kiadva minden szabadság, így erre is most kerül sor, csakúgy, mint a nagyobb takarításokra – árulta el Rádóczy Andrea.