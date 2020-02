A Veszprémi Rendőrkapitányság baleseti helyszínelője a közlekedésbiztonság fontosságát hangsúlyozta.

A közlekedésbiztonságról beszélt Pintér József címzetes rendőr főtörzszászlós, a Veszprémi Rendőrkapitányság baleseti helyszínelője Vágvölgyi Zoltán közlekedési és életvédelmi nagykövet meghívására nyolc salgótarjáni és két bátonyterenyei középiskola 11-12. évfolyamos diákjának, január 31-én, közölte Kucsera Katalin, megyei rendőrségi sajtóreferens.

Az előadó, aki korábban motorbalesetet szenvedett, a BALESET táblával mutatta be a karambolok legjellemzőbb okait, ilyen a biztonsági öv hiánya, az alkohol, a linkség, az előzés, a sebesség, az elalvás és a telefon. Saját tapasztalatai alapján arról is beszélt, hogy milyen következményekkel járhat egy meggondolatlan mozdulat autóvezetés közben. Kiemelte azt is, hogy életmentő lehet a láthatóság lakott területen kívül-belül, sötétben és jó látási viszonyok között egyaránt.

Pintér József bemutatott egy szakadt farmernadrágot, amit egy jó barátja viselt, amikor halálos ütközés érte.