Bauer Tibor vehette át Az Év Pápai Rendőre kitüntetést

Ez az elismerés nemcsak az egyéni teljesítményt tükrözi, hanem a csapatét is, amivel nap mint nap együtt dolgozunk a közbiztonság terén – hangsúlyozta Bauer Tibor rendőr alezredes, a Pápai Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályának vezetője, aki a közelmúltban vehette át Az Év Pápai Rendőre elnevezésű kitüntetést.

Bauer Tibor kiemelte, teljes mértékben meglepetés volt számára, hogy ebben az évben ő vehette át Az Év Pápai Rendőre-kitüntetést. Mint mondta, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ünnepi állománygyűlésére mindig berendelik a vezetőket is, így egészen addig semmit sem sejtett, amíg őt nem szólították díjazottként.

– Az Év Pápai Rendőre-kitüntetést a szakmai munka alapján ítélték oda. Úgy gondolom, amikor ezt az elismerést egy vezető kapja, akkor az nemcsak az egyéni teljesítményt tükrözi, hanem az egységét is, amivel együtt dolgozik. Éppen ezért az első dolgom az volt, hogy felhívtam a közvetlen munkatársaimat, és megköszöntem nekik a munkájukat, mert nélkülük ez nem sikerülhetett volna – tette hozzá Bauer Tibor.

A rendőr alezredes elmondta, mint minden kisgyermeket, így őt is vonzotta az egyenruhás pálya, melyhez a szakközépiskolai évek alatt került még közelebb. – A szakközépiskola után választanom kellett, hogy milyen irányba induljak tovább. Két osztálytársam bátyja is rendőrnek tanult, tőlük sokat hallottunk arról, hogy miről is szól ez a hivatás. Voltam nyílt napon is, és egyre jobban elkezdett érdekelni ez a pálya. Úgy vágtam bele, hogy majd meglátom, mennyire tetszik, hogyan érzem magam. Aztán ahogy teltek az évek, egyre jobban megszerettem ezt a hivatást. Ennek már több mint húsz éve – árulta el Bauer Tibor.

– Számos kisebb-nagyobb sikert értem el a különböző beosztásokban, amiket betöltöttem. Ügyeletesként kezdtem, utána pedig körzeti megbízott lettem, és mindeközben főiskolára jártam levelező tagozaton. Marcaltő, Ihász, Malomsok, Egyházaskesző és Várkesző tartozott hozzám körzeti megbízottként, és nagyon szerettem ezt a feladatkört. Később, 2005-től körzeti megbízotti alosztályvezetőként dolgoztam, 2011-től pedig osztályvezetőként tevékenykedem – tekintett vissza.

Hangsúlyozta, a közrendvédelmi osztály a Pápai Rendőrkapitányság legnagyobb osztálya, mely közel hetven hivatásos rendőrt számlál.

– Három alosztály munkájáért felelek: a körzeti megbízotti alosztály a vidéket ellen- őrzi, a járőr alosztály főképp a városban a 112-es segélyhívóra érkezett bejelentésekre, küldésekre reagál, a határrendészeti és közbiztonsági alosztály részben a közbiztonságért felel, a fő tevékenységi körüket pedig a NATO-légibázishoz kötődő határnyitások adják – fejtette ki Bauer Tibor.

Mint mondta, a munkát sokszor nem könnyű összeegyeztetni a családdal, hiszen gyakran délután, éjszaka és hétvégén is dolgozni kell.

– A családom, az édesanyám, a feleségem örült és büszke volt, amikor elmondtam, hogy én kaptam meg Az Év Pápai Rendőre-kitüntetést. Ugyanakkor tudták, hogy rengeteg munka és lemondás is áll emögött. Van egy 1 év 8 hónapos és egy 3 hónapos kislányom. Sokszor nehéz volt megélni, hogy távol voltam tőlük – tette hozzá a rendőr alezredes.

Megjegyezte, a szabadidejéből igyekszik minél többet a családjára fordítani, emellett szívesen kertészkedik, illetve a szőlészet és a borászat is vonzza.

– Szeretek kint lenni a szabadban, olyankor mindig kitisztulnak a gondolataim, könnyebben elengedem a munkából rám ragadt feszültséget. Az a tapasztalat, hogy aki a rendőri pályán elindul, eleinte nincs tisztában azzal, mit is jelent ez a gyakorlatban. Nagyon sokan csak azt látják, hogy a filmekben mit csinálnak az autópálya-rendőrök. A rendőri munka azonban ennél sokkal összetettebb. Az én feladatköröm például rengeteg szervezőmunkát igényel, továbbá a társadalmi változások követését. A legnagyobb kihívást pedig az jelenti, hogy ezt a szintet folyamatosan fent tudjuk tartani, úgy, hogy az állomány állandóan változik, és mindig vannak új feladatok, kihívások is – zárta szavait Bauer Tibor.