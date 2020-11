A Magyar falu program segítségével fejlesztik a nemesvámosi iskolát

Ötvenötmillió forintból újulhat meg a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. A Magyar falu programban nyert pályázati támogatásokból korszerűsítik a fűtésrendszert, és megújul a tetőszerkezet is.

Már évek óta gond volt a tetővel, a helyi általános iskola egyszintes, régi épületrésze rendszeresen beázott. A tetőt a szakértő nem javíthatónak minősítette. Az önkormányzat célul tűzte ki a probléma megoldását, elkészíttette a felújítási terveket. A Magyar falu program keretében 49 millió, plusz az iskola alapítványának pályázatából további hatmillió forintot nyertek a felújításra.

– Ez az 55 millió forint arra lesz elég, hogy a legrégebbi épületszárnyról visszaszedjük a cserepeket, a falsíkot pedig megemeljük és az iskola új szárnyával egy szintbe hozzuk. Így a későbbiekben, egy esetleges pluszforrásból lehetőség lesz majd három új tanterem, egy tanári szoba és egy gépészeti helyiség kialakítására az intézmény tetőterében, de most az a legfontosabb, hogy új tető készül, korszerűsödik a fűtésrendszer, és új kazánokat is kap az iskola – tájékoztat Sövényházi Balázs polgármester. A faluvezető hozzáteszi, hogy egy új tornaterem tervét is engedélyeztették már az önkormányzat tulajdonában lévő, de a vagyonkezelés szempontjából a tankerületnek átadott iskolához.

A fejlesztések már csak azért is fontosak, mert folyamatosan emelkedik a gyermekek létszáma a községben, és nőtt a szülők bizalma is az iskola iránt. Az új utcákba betelepülő családok közül egyre többen választják a helyi általános iskolát. Idén szeptemberben, közel két évtized után, két első osztállyal indulhatott a tanév, és remélik, hogy ez a tendencia folytatódik.

– Megpróbálunk minden szálat megmozgatni, mert egy-két éven belül szükségünk lesz új tantermekre – fogalmaz a polgármester, aki elmondja azt is, hogy a mostani felújítást úgy szeretnék megoldani, hogy az ne zavarja a tanítást. A beruházást a jövő szeptemberi tanévkezdésre tervezik teljesen befejezni.