A pályaválasztásban segít a Kereskedelmi és Iparkamara tábora

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megszervezte kismesterségképző táborát a Veszprémi Kereskedelmi és Iparkamara. Két hét alatt összesen harminckilenc öt, hat, illetve hetedik osztályt végzett diák Veszprém megye tizenhárom általános iskolájából vett részt azon a programon, amit a kamara pályaorientációs tanácsadói, Varga Erzsébet és Papp Annamária szerveztek.

Hogy miként sikerültek az eddigi táborok, azt jól szemlélteti, hogy kilenc visszatérő fiatalt üdvözölhettek a szervezők, sőt, testvérek is jöttek. Hazajárós programról volt szó, reggel találkozó a kamara székházában, ahonnan busszal érték el az úti célokat. Minden nap meg lehetett ismerkedni néhány szakmával, amelyeket ki is próbálhattak a gyerekek. Jártak egy ajkai gépjárműalkatrész-gyártó üzemben, a Hotel Kristályban, megnézték a Somlón, milyen munkák vannak egy pincészetben, és porcelánmacskát készítettek a herendi Minimanufaktúrában.

A pályaválasztási célú tábor lényeges részét jelentette a szakképző iskolák meglátogatása. Így Veszprémben a Jendrassik–Venesz-iskolában vendéglátóipari mesterségeket próbáltak ki, koktélokat kevertek és ebédre pizzát sütöttek, de tanulmányozták a gépi és CNC-forgácsolást, megismerték a mechatronika területeit. Az Ipari Szakgimnáziumban elcsodálkoztak a zegzugos épületen, majd környezetvédelmi kísérletekben vehettek részt a vegyészeti laboratóriumban. Mágneskísérletek és egy áramkör építése is szerepelt a feladatok között.

A kamarában a Padányi Katolikus Iskola tanárai mutatták be az oktatott egészségügyi szakmákat, a műtéti eszközöket, megmutatták az újjáélesztés fogásait, és bemutatót tartott Tánya, a segítő kutya. Zircen, a Regulyban a cukrász, a festő, mázoló, tapétázó szakma, illetve ott is a gépi és CNC-forgácsolás szerepelt napirenden. Balatonfűzfőn, az Öveges József szakgimnáziumban négy szakmakört mutattak be a csoport minden tagjának; ilyen volt a kereskedelem, a központi fűtés- és gázszerelő szakma, amiből a csővágást próbálták ki, a villanyszerelésből a forrasztást, az ipari informatikai technikus szakmából pedig azt vizsgálhatták meg, hogyan működik a számítógéppel vezérelt gyártás. Balatonfüreden az Önkormányzati Tűzoltósággal, a rendőrkapitánysággal és a vízirendészeti rendőrkapitánysággal ismerkedtek.

Természetesen nem „bombázták” naphosszat tömény ismeretekkel a gyerekeket; rengeteg érdekes, vicces, „pihenős” programpontot is beiktattak. Ilyen volt a motorcsónakos utazás a vízirendészetnél, a kutyásrendőr-bemutató, hogy a tűzoltóságnál lecsúszhattak az oszlopon, beülhettek a tűzoltóautóba. Jártak a fűzfői csillagvizsgálóban, a veszprémi állatkertben, kirándultak a füredi Koloska-völgyben, de volt önismereti foglalkozás is Ruppert Petra kamaszcoach vezetésével.

A gyerekektől tudjuk, azok a nebulók is nagyon jól érezték magukat a kamara szervezte táborban, akiket ma még más szakma érdekel.