Az elért eredmények még több munkára sarkallják Tapolca vezetését

Dobó Zoltán polgármester a tavalyi évet összegezve úgy fogalmazott, hogy azokra a lakossági kérésekre koncentrált a városvezetés, amelyek saját erőből megoldhatók. Épültek gyalogjárdák, megújultak járdák és járdaszakaszok, és jó néhány utca új aszfaltburkolatot kaphatott. Sok helyre került a városban napelemes közterületi lámpa.

– Amennyiben a tavalyi év eseményeire visszagondolunk, először is valószínűleg a választás jut eszünkbe. Felfokozott várakozás mellé felfokozott indulatok is társultak, nem mondhatjuk, hogy nyugodt időszak volt a tavalyi év ősze. A választási győzelem óriási felelősséggel jár, hiszen azt mutatja, hogy az emberek bizalmukkal, szimpátiájukkal támogatják az elképzeléseinket, hisznek bennünk és egyetértenek azokkal a törekvésekkel, amelyeket az elmúlt öt évben sikerült véghezvinnünk. Nagyon sok azonban a megvalósításra váró feladat, ami előttünk áll, és amihez szeretnék a város valamennyi lakójával, civil vagy szakmai szervezetével együttműködni.

2019-ben igyekeztünk megkezdett projektjeinket tovább folytatni, és újakba is belekezdeni. Így korszerűsödött tovább a strand egy fedett terasszal, újult meg ismét egy homlokzat a belvárosban, készült el újabb öltöző a Bárdos Lajos Általános Iskolában, és amit talán legjobban vártunk, elkezdődött végre a gimnázium energetikai felújítása, modernizálása. Ez utóbbi olyan beruházás, amely évtizedes adósságuk a mindenkori testületeknek, fenntartóknak. A beruházást pályázati pénzből valósítjuk meg, amelyhez nagyon komoly, kilencvenmilliós önkormányzati vállalást kellett biztosítanunk az önrészen felül. Partnereink társaságiadó-hozzájárulásainak köszönhetően korszerűsítettük a sporttelep központi épületét, újrafüvesítettük a centerpályát. Sikerült kijavítani a Csermák József Rendezvénycsarnok nyitás óta beázó tetejét, kicseréltük a nyílászáróit. Felújítottuk sportszállónkat, amely teljes kihasználtsággal üzemelt 2019-ben. Újabb buszt szereztünk be a saját cégünk által működtetett helyijárat-szolgáltatáshoz, így nemcsak a napi utazóközönséget tudjuk kiszolgálni, de igen kedvező áron tudunk utazási lehetőséget biztosítani az iskolásoknak, óvodásoknak, civil szervezeteinknek. Az elért eredmények még több munkára sarkallnak minket – mondta.

A polgármester hozzátette, hogy a jövőben is a helyiek hangját meghallva szeretne a város vezetése a ­tapolcaiak partnere lenni, hogy olyan legyen a város, amilyennek mindannyian elképzelik.

– Óriási szemléletváltást hajtottunk végre a város vezetésében. Szerettük volna, ha olyan döntések születnek, amelyek az itt élők érdekeit szolgálják. Azokra a lakossági kérésekre koncentráltunk, amelyek saját erőből megoldhatók, így aztán épültek gyalogjárdák, újultak meg járdák és járdaszakaszok, és jó néhány utca is új aszfaltburkolatot kaphatott, sok helyre került a városban napelemes közterületi lámpa is. A Barackos lakóparkban például egy hosszabb útszakaszon elkezdtük a mart aszfalttal való útburkolást, azt az anyagot felhasználva, amelyet a város területén martak fel a gépek. Nagyot léptünk előre 2019-ben a közbiztonság tekintetében. Megerősödött a polgárőrségünk, napi szolgálatukkal – együttműködve a rendőrséggel – sokat tesznek azért, hogy az itt élők biztonságérzete javuljon. Ehhez járul még hozzá az a tavaly 30-ra bővített kamerahálózat, mellyel a városba beérkező utakat, a Dobó-lakótelepet, a belvárost, különösen a tópartot, nagyobb parkolókat tudjuk figyelni. Ezzel kapcsolatban is beszámolhatok pozitívumokról, szabálysértések, illegális hulladékelhelyezés felderítéséről. Ezzel a fejlesztéssel sem állunk le, érezzük a lakosság igényét, sok esetben ők is hajlandók beszállni egy-egy kamera kihelyezésébe.

– A megkezdett munkát folytatva, a lakosság érdekeit mindenkor maximálisan figyelembe véve, a költségvetésünket szorosan kézben tartva kezdtük meg a munkát 2020-ban is – tette hozzá Dobó Zoltán.