Az oktatók és a portások munkáját is segíthetik majd az iskolaőrök szeptembertől

Az iskolaőrség külön rendészeti szervként, a rendőrség irányítása alatt jön létre, feladata azon intézmények belső rendjének fenntartása lesz, amelyekben erre leginkább szükség van.

A köznevelési intézmények saját maguk dönthettek az iskolaőrre vonatkozó igényükről. Az intézményi kör a későbbiekben változhat. Előfordulhat, hogy egy intézményben egy idő után okafogyottá válik az iskolaőr jelenléte, míg más iskola – amennyiben ezt kéri – bekerülhet az iskolaőrség által érintett intézményi körbe.

A Pápai Weöres Sándor Általános Iskolában és a csóti Csóthi Géza Általános Iskolában az intézményekkel történő egyeztetés és az ő kérésük alapján állnak majd szolgálatba az iskolaőrök – tájékoztatta a Naplót a Pápai Tankerületi Központ.

A Pápai Szakképzési Centrum iskolái közül két intézmény jelentkezett az iskolaőr programba: a PSZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium, valamint a PSZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola.

– Egyik intézményben sem jellemző az iskolai erőszak, inkább a lehetőséggel szeretnének élni. Iskoláink korábban is részt vettek a rendőrség bűnmegelőzési tanácsadó programjában, ami jól kiegészítette a nevelőmunkánkat a prevenció és a konfliktuskezelés területén. Ennek folytatását, kibővítését reméljük az iskolaőri szolgálattól is, tekintettel arra, hogy ez mindennapos és folyamatos jelenléttel jár. Az iskolaőr az óraközi szünetekben is segítheti az oktatók felügyeleti munkájának ellátását. Megnyugtató lehet a szülők számára, hogy gyermekeik napközben jó helyen, nyugodt körülmények között tanulhatnak, biztonságban vannak – közölte Szarka Attiláné szakmai főigazgató-­helyettes.

A közgazdasági iskola ese­tében a következő érvek szóltak az iskolaőri szolgálat mellett. Az iskola alapterülete nagy, az épület környezete parkosított, nehezen átlátható. Az épületnek két bejárata van. A szolgálatban lévő portás a főbejáratnál végzi a beléptetést, a hátsó ajtót csak kamerával tudja figyelni, azonnal intézkedni nem tud. Az iskolaőr segítséget tud majd nyújtani a hátsó bejárat ellenőrzésében. Abban is számít az intézmény az iskolaőrre, hogy ellenőrizze, a motorkerékpárral és kerékpárral érkező tanulók betartják-e a közlekedési szabályokat az iskola területén. Feladata lehet majd az iskola környékének fokozott ellenőrzése, főleg a tanulók érkezésekor és távozásakor, a szünetekben, továbbá a kollégisták kimenője idején. Amennyiben szabálysértést észlel vagy biztonságot sértő, veszélyeztető személyt lát, intézkedhet a diákokat érintő veszély elhárításában. A nap folyamán biztosítani tudja majd, hogy a diákok – a beléptetőkapu és az állandó portafelügyelet ellenére – engedély nélkül ne hagyják el az épületet. Iskolai rendezvényeken – amikor idegenek is jelen vannak – segítséget jelent a személye az oktatók által ellátott ügyelet megerősítésében. Gondoskodhat arról, hogy az iskola területére illetéktelen személyek ne léphessenek be, illetve ha ez megtörténik, velük szemben eljárjon, a hatáskörébe utalt intézkedési jogosultságot szakszerűen gyakorolja.

Az Acsádyban szintén a tanulói beléptetés, az engedély nélküli épületelhagyás, a „lyukasórás” tanulók felügyelete volt a döntő érv. Az előforduló rongálás, a tanulók egymással szembeni összetűzéseinek kezelésében is segítséget tud nyújtani az oktatóknak, az intézmény dolgozóinak az iskolaőr. – Iskoláink elsősorban példamutatást és precíz, jogszerű munkavégzést várnak az iskolaőröktől. Jelenlétük továbbá támogathatja a tanulói önfegyelem erősödését, javulását és a pedagógiai, nevelői munkát. Összességében a prevenció és a konfliktuskezelés hatékony támogatására számítunk – vetítette elő Szarka Attiláné szakmai főigazgató-helyettes.

Gulkai László, a VSZC Jendrassik–Venesz Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának vezetője a Naplónak mindezek kapcsán arról beszélt: intézményükben az ügyeleti tevékenységüket szeretnék erősíteni az iskolaőrrel, elsősorban a bejáratoknál.

– A külső és belső bejáratnál szánunk nekik feladatokat, amivel tanulóink biztonságos megérkezését segítenék és a biztonságérzetet is növelnék – árulta el az igazgató. – Ugyanakkor ügyeleti feladatai is lennének az iskolaőrnek, ami azért jó, ha nem a tantestületből végzi valaki, mert az iskola méretéből adódóan nem igazán tudtak tanáraink a szünet elejére a bejáratokhoz érni, amiből voltak már gondjaink.

Gulkai László igazgató elmondta azt is, hogy nem attól lesz nyugalom és béke, hogy van iskolaőr, vagy nincs, hiszen náluk is van iskolapedagógus, fejlesztőpedagógus, mentortanár. A Jendrassikba sok diák jár, ezért bőven van olyan tanulójuk is, akikre ráfér a mentorálás. Megérti, ha a megyeszékhely elit gimnáziumai nem kérnek iskolaőrt, de vannak iskolák, amelyek kérhetnének, ám nem élnek a lehetőséggel, mert azt gondolják, hogy ez elriasztja a szülőket és a leendő tanulókat.

– Az iskolaőr egy plusz- személy, aki a munkánkat segíteni tudja majd napról napra, és ez nem árthat. Ráadásul hatósági ember, akivel mi csak konzultálunk – fogalmazott az intézményvezető.

A devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Mayer Gábor elmondta lapunknak, hogy örülnek az intézménybe érkező iskolaőrnek, bárki is lesz az. – Sok a hátrányos helyzetű tanulónk, megnyugtató, hogy kapunk iskolaőrt.

Együttműködünk vele, ez bizonyos, de még nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz a feladata – mondta az intézmény igazgatója.

Kiderült az is, hogy a Veszprémi Tankerületi Központ illetékességi területén három intézmény érintett az iskolaőr programban: a Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, a Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola és a bakonyszentkirályi Békefi Antal Általános Iskola. A felsorolt intézményekben egy-egy iskolaőr jelenléte várható, válaszolta kérdésünkre a tankerület, hozzátéve, hogy „az iskolaőrség külön rendészeti szervként, a rendőrség irányítása alatt jön létre, feladata az intézmények belső rendfenntartásának segítése lesz. Az iskolaőr közfeladatot ellátó személyként, a Veszprém Megyei Rendőrkapitányság alkalmazottjaként végzi a feladatát szeptembertől”. Reményeik szerint az iskolák munkáját több szinten is tudják majd segíteni, hasonlóan a már jelenleg is működő iskolarendőri tevékenységhez.

A rendőrség a napokban arról tájékoztatta a Magyar Távirati Irodát, hogy megkezdődött az iskolaőrök felkészítése, de a fővárosban és több megyében továbbra is várják a jelentkezőket. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálatának közleménye szerint a múlt hétfőn kezdődött háromhetes képzésben 497 iskolaőr (422 intézményi iskolaőr és 77 tartalék iskolaőr) vesz részt, és sikeres vizsgát követően szeptembertől állnak munkába a kijelölt oktatási intézményekben. Mint írták, a rendőrség által július 16-án közzétett iskolaőri álláshirdetésre augusztus 3-ig 1409-en adtak be jelentkezést. Az egészségi, fizikai és pszichológiai alkalmassági vizsgálatokat követően az iskolaőrök képzése 31 helyszínen indult meg.

A betöltetlen létszámhelyek feltöltésére, a tartalékképzésre és az esetleges fluktuáció kezelésére Budapesten, valamint Pest, Bács-Kiskun, Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a rendőr- főkapitányságok továbbra is várják a jelentkezőket.

Az iskolaőrök 120 órás szaktanfolyami képzésen vesznek részt, amely pedagógiai-pszichológiai, bűnmegelőzési és konfliktuskezelési modulokból, valamint rendvédelmi alapképzésből épül fel. Az egyes modulok záróvizsgával végződnek, sikeres teljesítésük után iskolaőri vizsgát tesznek a résztvevők.

Az iskolaőrök az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megnevezett köznevelési és oktatási intézményekben végzik majd munkájukat. Munkaviszonyban a rendőrség területi szerveinél (megyei, Budapesti Rendőr-főkapitányság) állnak, tanítási idő alatt vezényléses munkaidőrendszerben, hathavi munkaidőkeretben látják majd el feladataikat.

Az iskolaőrök Budapesten és Pest megyében bruttó 230 ezer, más megyékben bruttó 220 ezer forint havi munkabért kapnak; ezenfelül éves, bruttó 200 ezer forint cafeteriára és munkába járási költségtérítésre jogosultak.

Az Országgyűlés július 3-án fogadta el az iskolaőrség bevezetésére vonatkozó törvényjavaslatot, amelynek célja az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése. A jogszabály szerint az iskolaőr közfeladatot ellátó személynek minősül, és csak az iskola területén intézkedhet, tanítási időben. Az őrök biztonságot sértő vagy veszélyeztető tevékenység esetén kényszerítő eszközt alkalmazhatnak: testi kényszert, gázspray-t, rend- őrbotot és bilincset. Fegyver nem lesz náluk.