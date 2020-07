Bábán Ferenc tanár úr ma is aktív életet él

A Vetési Albert Gimnáziumban volt tanár nyugdíjazásáig. 1975-ben jött Erdélyből, de Győrben született. A történelem kereke úgy forgott, hogy a szüleinek el kellett jönniük, ám a nővére Győrben maradt. Bábán Ferenccel beszélgettem, aki most verseit rendezi kötetbe.

– Tizennyolc évvel fiatalabb voltam. Mivel a nővéremnek gyermeke született, otthagytuk a házunkat, és nagyapámhoz Zilahba, Erdélybe költöztünk – mesélte Bábán Ferenc.

– Ott nőttem fel, az egyetemeket is ott végeztem: bölcsészkaron kezdtem, magyar–orosz szakon, majd testnevelésre mentem, az egyiket Kolozsvárott, míg a másikat Bukarestben végeztem – sorolta Bábán Ferenc 1975-ben sikerült hazajönnie. Ahogy fogalmazott, nagyon nehéz volt kivárni, de sikerült. Veszprémben vezetőedzői állást kapott a Bakony Vegyész Torna Klubnál, az atlétáknál. A román válogatott keret edzője is volt öt évig a tanár úr. Veszprémben sokat dolgozott, országos bajnokok kerültek ki a kezei közül. Sőt, Európa-bajnoki döntős is.

Bábán Ferenc megosztott egy érdekes tényt is a Naplóval: annak idején ő volt a Vetési Albert Gimnázium „keresztapja”, ő adta a középiskola nevét. Úgy emlékezett minderre, hogy mindenki József Attilára, Eötvösre akarta „keresztelni” az intézményt, erre a tanár úr Mátyás király kancellárját, utazó diplomatáját ajánlotta. Elfogadták, így lett Vetési Albert Gimnázium. A névválasztás körüli békétlenség mára megszűnt, állította Bábán Ferenc. Ugyanakkor büszke arra is, hogy 45 évig tolmácsolt a megyeszékhelyen a rendőrségnek.

Az évek alatt lánya és uno­kája is született. A lánya gátfutó-­válogatott volt, de a család Spanyolországban él. Ez nagy szívfájdalma Bábán Ferencnek, aki nem mellesleg elkezdett verseket is írni, nekünk is felolvasott belőlük.

– Egy kötetnyi versem gyűlt össze mára – fogalmazott. Költeményeiben a családról és a hitvallásáról tesz tanúbizonyságot. Kicsit a korral és a világ történéseivel is foglalkozik, ami nem is csoda, ugyanis évekig idegenvezetőként dolgozott. Minderről A világutazó magányossága című versében emlékezett meg. Mint megtudtuk, csak Ausztráliában nem járt a Vetési gimnázium nyugalmazott tanára, aki szeretné, ha versei – kötetbe rendezve – másokhoz is eljuthatnának.

– Most is dolgozom, országos bajnokságra viszem a gyerekeket, mert besegítek – árulta el búcsúzóul.