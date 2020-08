Bőrös és textiles technikákat tanultak a fiatalok Ajkán

A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központban két héten át szorgos és ügyes gyermekkezek készítették a használati tárgyakat, dísztárgyakat bőrből, papírból, textilből és különféle természetes anyagokból.

Az intézmény gyermek- és ifjúsági csoportja vezetésével rendezett öt-öt napos, napközis táborokban általános iskolás korú helyi és a városban nyaraló gyerekek vettek részt, mindannyian olyanok, akik a kézművesség iránt érdeklődnek. Néhányan már több éve visszajáró táborozók, ők örömmel vitték magukkal a féltve őrzött munkáikat, amelyeket a korábbi alkalmakkor készítettek.

Most a bőrözőtáborban 14- féle használati és dísztárgyat készítettek sertés-, kecske- és juhbőrből, különféle technikákkal. Megtanultak két tűvel varrni egyszerre, hogy rendkívül erős rögzítést készítsenek, de lyuggattak, ragasztottak, és mobiltelefon-tokot szironyoztak, azaz bőrszállal is fűztek. Varrtak lencérnával és viaszolt cérnával. Díszítették a bőrt csipkével, vesszővel, felhasználtak kavicsot, fa- és agyaggolyót, megismerték a mintabeütés technikáját. Növényi cserzésű bőrökre ütöttek mintát kalapáccsal, majd bőrfestékkel színezve fejezték be a munkát, így készítettek karkötőt, nyakláncot. Örömmel készítettek tolltartót még ajándékba is, mondván, hogy az igazán hasznos darab, boldogan festettek és készítettek ékszereket vagy üdvözlőlapot újrahasznosított papírból, bőrrel díszítve.

A másik héten kézműves­táborban ügyeskedtek a diákok, ide már az alsó tagozatosok is beneveztek. Faliképet készítettek kavicsokból, asztaldíszt fabrikáltak, különféle vágómintákkal ellátott gépet használtak, hogy a lehető legegyszerűbben vágjanak ki apró figurákat. A vitorlás kéregből és nádból született, de használtak levendulát és csipkéket is a barkácsoláshoz. Így alkottak kulcstartót, zsebkendőtartót.

Patakfalvi Andrea cukrász csokigyurmázni tanította őket, igaz, az elkészült állatfigurák több esetben áldozatul estek az édességmániának. Takács Endréné megtanított mindenkit a papírdíszek készítésére, így dekoráltak egy-egy naplót. A két táborban Viaszné Meinczinger Katalin, Horváth Rita és Szalai Lászlóné vezette a foglalkozásokat.

A táborozók mindkét alkalommal egy napot kirándulással töltöttek, a Bányászati Múzeumot Gulyás Péter geológus mutatta be nekik, elő­adás és foglalkozás keretében. Emlékül cápafoggal távoztak a táborozók.

Az öt napon át tartó programok mindegyike cukrászdázással zárult, a finom falatok mellé Németh Noémi játszott gitáron. A táborokból pedig a sok tudás, ügyesség megszerzésén túl ajándékokkal térhettek haza.