Célba ért a veszprémi puzzlekiállítás adománya

Az elmúlt hétvégén a Völgyikút Házban rendezte meg első kiállítását a nemesvámosi puzzlegyűjtő Czimmermann Balázs, aki száz egyedi, háromdimenziós puzzlemakettet mutatott be.

A négynapos rendezvényen befolyt összeg jelentős részét a Csolnoky Ferenc Kórház Gyermekosztályának ajánlotta fel a gyűjtő, aki tegnap személyesen adta át a jótékonysági akció keretében összegyűlt 215 ezer forintot az Emberkék Alapítvány képviselőinek a kórházban.

Gajzer Éva főorvos, az alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, hogy kicsit meglepődtek, amikor Balázs megkereste őket, de nagyon örültek a felajánlásnak, és köszönik, hogy rájuk gondolt, mert van helye az adománynak. Egyre több felajánlás érkezik a gyermekosztály részére az alapítványon keresztül, és a most kapott összeg egy részéből a kórtermek mellett más kiszolgálóegységek is megújulhatnak az osztályon, illetve műszereket: például az asztmás gyerekek inhalálását segítő Babyhalert és a fülvizsgálatoknál használt otoszkópot is vásárolnak.

Czimmermann Balázs sikeresnek ítélte az első alkalommal megszervezett kiállítást, amelyet főleg a hétvégi napokon kerestek fel sokan. A gyűjtő azt tervezi, hogy húsvétkor Székesfehérvárra, a nyáron Győrbe viszi el a különleges kiállítást és ott is szervez majd jótékonysági akciót.