Családi program volt a kibővített ösküi sportnap

Sportnapot tartottak a közelmúltban Öskün. Az önkormányzat és a helyi sportegyesület szervezésében többek között labdarúgó-mérkőzések, íjászat, főzőverseny várta a sporttelepre látogatókat.

– Számunkra is szokatlan a helyzet, hogy júliusban tartjuk az év első komolyabb rendezvényét, ám a járvány miatt eddig nem volt lehetőségünk erre. Most az önkormányzat a helyi sportegyesülettel összefogva szervezett egy sportnapot, amelyhez egy pályázati támogatás is kapcsolódik. Nagy örömünkre sok ember eljött a rendezvénynek otthont adó sporttelepre, nemcsak Ösküről és a környékről, hanem az ország más pontjairól is érkeztek csapatok a futballtornára – mondta Ángyán Tamás, Öskü polgármestere.

– Tavaly hagyományteremtő céllal rendeztük meg az első ösküi futballtornát, idén sikerült tovább bővíteni a rendezvényt az önkormányzat bevonásával. A cél továbbra is az, hogy a fiataloknak, baráti társaságoknak egy olyan programot szervezzünk, ahol a sportolás mellett lehetőség nyílik egy jó hangulatú együttlétre. A helyi sporttelepen az elmúlt években komoly infrastrukturális fejlesztések történtek, teljesen megújult többek között a füves centerpálya, s egy műfüves pályát is sikerült kialakítani – mondta Helt Ákos önkormányzati képviselő.

Rengeteg program várta az érdeklődőket. A labdarúgó-mérkőzések mellett az élő csocsót és az íjászkodást is kipróbálhatták a vállalkozó kedvűek, de főzőversenyt is tartottak. Népszerű volt az egészséges ételek kóstolója is, ahogy a gyermekeknek kialakított játszósarokban is sokan töltötték el az időt.