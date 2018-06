Dobai Attila: sokat javult autósok és motorosok kapcsolata

Sokat javult napjainkra a motorosok és autósok kapcsolata az utakon, a közlekedésben, de sajnos még mindig lehet találkozni felelőtlen motorosokkal és agresszív autósokkal, szögezte le Dobai Attila a 19. Harley-Davidson Open Road Fest, a legnagyobb hazai motoros találkozó és fesztivál ötletgazdája, igazgatója, akivel a nyitónapon beszélgettünk.

Milyen érzés volt ismét jönni Alsóörsre, a motoros találkozóra és fesztiválra, amit ön talált ki közel két évtizede?

Sokan valószínűleg azt gondolják, hogy rutinból megy az egész, pedig ez nem így van. Máig különleges érzés, amikor Budapesten felülök a motorra a többiekkel együtt és elindulunk Alsóörs felé, a Balatonhoz. Mindig ugyanolyan izgalom és várakozás előzi meg a találkozót, ahogy a korábbi években minden alkalommal, és ahogy történt legelőször, tizenkilenc évvel ezelőtt is. Nem beszélve arról, hogy a fesztiválon aztán mindig adódik valamilyen váratlan feladat, amit természetesen meg kell oldani.

Amikor megérkezik, az milyen?

Nagyon jó érzés átlépni a kaput, azonnal kitűnő és felszabadult balatoni hangulat fogad. Nagyon sok emberrel találkoztam, aki már 19. alkalommal jött el, és ugyancsak sokan mondták azt, hogy számolják, hányat kell aludni, hogy megint fesztivál legyen. A találkozónak ez a balatoni helyszín különleges vonzerőt ad.

Visszatekintve a tizenkilenc évre, melyiket tekinti a legemlékezetesebbnek?

Mindig az előző évire, illetőleg a legelsőre emlékezem így, amikor annak idején még remegő lábbal elkezdtük az egészet. Természetesen már legelőször abban bíztunk, hogy nem csak a vasak, hanem az egész fesztivál gördülékenyen fut a maga útján, hiszen komoly előkészítés, hatalmas munka előzte meg a legelső kapunyitást, és azóta is valamennyit. Annak nagyon örülök, hogy már a tizenkilencediknél tartunk, és bízom benne, hogy a huszadikat is meg fogjuk élni, és emlékezetes jubileumi bulit csapunk majd.

Ismét közzétette a közösségi portálon, hogy tavasszal vezetéstechnikai tréningre vezetett az első útja. Miért, hiszen tapasztalt, régi motoros?

Az elmúlt több mint negyven év után is, amit motoron töltöttem, még mindig úgy gondolom, hogy tavasszal szükség van vezetéstechnikai tréningre, amit mindenkinek ajánlok. Ráadásul ilyenkor a pályán olyan szituációkat is gyakorolunk, amelyek az életben ritkán, vagy egyszer sem fordulnak elő. Ha igen, akkor viszont tudni kell, hogy mit kell tenni!

Minden fesztiválon középpontban áll a biztonság, miért?

Éppen az említettek miatt. Alapvető cél a fesztiválozás, a szórakozás, a felhőtlen örömködés, de egy ilyen találkozó nagyon jó alkalom arra, hogy felhívjuk a motorosok figyelmét a veszélyekre, illetve a balesetek megelőzésére is. Meggyőződésünk az, hogy erre nagy szükség van. Ezért külön sátorban különféle, biztonsággal kapcsolatos játékokkal várjuk az érdeklődőket, a biztonságról beszélnek illetékesek, így az Országos Baleset-megelőzési Bizottság képviselői, és külön konferenciát is rendezünk a biztonságos közlekedésről. A motorozásról gyönyörű dolog, de veszélyeket is rejthet magában.

Milyennek látja a motorosok és autósok kapcsolatát az utakon?

Javuló tendenciát mutat! Azt lehet látni, hogy nagyon sok felelőtlen motoros is van, és nagyon sok agresszív autós is, és ezekből a helyzetekből szokott komoly konfliktus kialakulni. Az említetteknek még sokat kell tanulni a másikkal szembeni viselkedésről, a biztonságról! Szerencsére motoros és autós kapcsolata normalizálódott, így amikor az autós motorost lát, például városokban, akkor már jellemzően elengedni és nem akadályozza meg, ahogyan az régebben történni szokott.

Korábban azt mondta, amikor véget ér egy fesztivál, megkezdik a készülődést a következőre. A huszadik milyen lesz?

Méltóképpen ünnepeljük meg, szeretnénk, hogy emlékezetes legyen mindenkinek! Annak is nagyon örülünk, és megtisztelő egyben, hogy jelképesen megkapjuk a település kulcsát, ami ötévente szokott megtörténni, és ez jövőre ismét aktuális lesz. A településsel, illetve Hebling Zsolt polgármesterrel kitűnő a kapcsolat, ami nagyon sokat jelent.

Majdnem fél évszázada motorozik, és többször megy hosszú túrákra is. Idén mit tervez?

Mögöttünk van egy hazai túra, és azt tervezzük, Szentpétervárra ismét elmegyünk. Több ezer kilométert teszünk meg érdekes helyeken, emlékezetes lesz.