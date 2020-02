Ha már végképp nincs hol parkolni – garázshelyzet Veszprémben

Sajnos mindennap tapasztalhatjuk, hogy gyakorlatilag a város bármely pontján iszonyúan nehéz parkolóhelyet találni délutánonként és főleg az esti órákban.

Nem kevés indulatot szítottak olvasóink körében az elmúlt hetek parkolási szokásairól készített képek, abban azonban egyet kell érteni, hogy a lélektani délután négy óra után, legyünk bárhol is Veszprémben, szinte a lehetetlennel egyenlő könnyen parkolóhelyet találni. A probléma ezzel együtt azonban fennáll, megoldása pedig több mint összetett és minden bizonnyal nem kevés szakmai és anyagi ráfordítást igényelne, így mi jelen cikkünkkel azt vizsgáltuk meg, hogy milyen lehetőségei nyílnak annak, aki úgy dönt, hogy szakít a parkolóhelyre történő rituális vadászat aktusával és inkább a kényelmet választva egy garázsban helyezi el négykerekűjét. Keresésünket az ingatlanbazar.hu és az ingatlan.com oldalak segítették és az eredmények a kiadó, valamint az eladó garázsok tekintetében is meglepők voltak.

Előbbiből bizonyul bővebbnek a kínálat és azt láthatjuk, hogy jellemzően 20 és 30 ezer forintért kaphatunk tényleges garázst, míg 20 ezer forint alatt a Cédrus lakóparkban kínálnak gépkocsibeállót. A mindig zsúfolt Jutasi úti lakótelep közelében aknával és padlástérrel gazdagított garázst kaphatunk havi 22 ezer forintért, bár tulajdonosa elvárja tőlünk, hogy hosszú időre béreljük ki ingatlanát, de az Aulich és a Haszkovó utcában is hasonló árakkal kalkulálhatunk. Az Endrődi lakótelepen elhelyezkedő garázsokért láthatóan egy picit mélyebben kell a zsebbe nyúlni, itt 30 ezer forintért bérelhetünk, a Füredidombon azonban már 35 ezer forintot is kóstol, jóllehet itt már 30 négyzetméterrel gazdálkodhatunk. A legdrágább, ezer forint per négyzetméter áron egy 42 négyzetméteres dupla teremgarázs már zárt udvarral is kecsegtet.

Az eladó garázsok terén már nem ússzuk meg a nagyobb költekezést. Beállók már kétmillió forint alatt is elérhetők, ám a jelen kínálatból a legolcsóbb teljes értékű garázsért egészen a Kőhíd utcáig kellene autóznunk, ezt követően pedig 2,7 millió forintot leszurkolni a jelenlegi tulajdonosnak. Városunkban a jobban felszerelt garázsok átlagos ára 3,2-3,6 millió forint között ingadozik, az Egry lakótelepen most több kínálattal is. A felső határt az Aradi vértanúk utcában található 18 négyzetméteres garázs állította be kereken 4 millió forintos vételárral.

Az albérletekkel és az eladó lakásokkal ellentétben megfigyelhetjük, hogy a garázsokat tekintve Veszprémben a kínálat finoman szólva sem végleges, ellenben parkolásunkat megkönnyítheti, ha bérlésre, esetleg vásárlásra adjuk a fejünket.