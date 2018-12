Kiállították Az én falum, az én városom pályamunkáit

A megye sok oktatási intézményének diákjait sarkallta a helyi értékek megismerésére, és azok kreatív leképezésére a Nemzeti Művelődési Intézet megyei irodájának alkotói pályázata.

Az én falum, az én városom címmel hirdetett alkotói pályázatot a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) Veszprém megyei irodája a megyei önkormányzattal és a Megyei Értéktár Bizottsággal közösen általános és középiskolásoknak. A pályamunkákból összeállított kiállítás a városháza aulájában nyílott meg.

– Idén a Nyárádon megrendezett Megyei Értékünnephez kapcsolódva, új kezdeményezésként hirdettük meg az alkotói pályázatot, amely sokakat inspirált arra, hogy bemutassák lakóhelyük értékeit. 224 egyéni és csoportos, különböző technikák alkalmazásával készült pályamunka – rengeteg rajz mellett fotók, makettek, molinók, sőt kis könyvek is – érkezett be a megye harmincegy településéről, amiket a veszprémi Művészetek Háza munkatársai bíráltak. A nyárádi eredményhirdetésen csak az alkotások egy részét tudtuk kiállítani, de a pápai önkormányzat befogadja és teret ad a városházán a teljes anyagnak – számolt be Baloghné Uracs Marianna, az NMI Veszprém Megyei Irodájának vezetője.

Unger Tamás alpolgármester köszöntőjében elhangzott, hogy manapság sűrűn halljuk az érték szót, ezért fontos tudni, mit is jelent ez a kifejezés. – Az érték valaminek az a tulajdonsága, ami a társadalom vagy az egyén számára való fontosságát fejezi ki. Egyedi érték az egyén számára fontos. Akárcsak a gyermekeknek kedves, egyéni látásmóddal ábrázolt alkotások. És abban a pillanatban, hogy ők bemutatják, mi pedig kiállítjuk, társadalmi értékké is váltak – magyarázta. A megnyitón Papp Tamás, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke ismertette a megyei értéktárba idén bekerült pápai értékeket. Közreműködött a Vajda Márta EGYMI Hétszín-hang zenei csoportja. A tárlat Pápán január 4-ig látható, aztán pedig Veszprémben, a Megyeházán mutatják be az anyagot.

