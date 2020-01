Kiemelkedő munkát végeznek a katonai toborzók Veszprém megyében

Már az idei évtől Hadkiegészítő és Toborzó Központra változik az elnevezése a megyeszékhelyen működő Toborzó és Érdekvédelmi Központnak.

Nő a létszámuk is, hiszen az alárendeltségükhöz tartozik majd a győri és a szombathelyi iroda, és erősebb lesz a feladat- rendszerük is – hangzott el az évértékelőn.

Sikeres évet zárt a 3. Toborzó és Érdekvédelmi Központ a megyében. A 2019-es év eredményeiről Soós Gyula őrnagy, a központ parancsnoka számolt be.

Az évértékelőn elhangzott, hogy a megyéből 152 fiatalt vonultattak be szerződéses katonának a Magyar Honvédség kötelékébe. A központ több mint 100 rendezvényen képviseltette magát, ezek közül kiemelkedett a fiatalok szempontjából leginkább látogatott Erzsébet-tábor, de ott voltak a Művészetek völgyében és a Veszprémi Utcazene-fesztiválon is. A tavalyi év legfontosabb gyakorlata a Feltöltés 2019 elnevezésű rendszergyakorlás volt.

A toborzók elmélyítették a kapcsolatukat a Pannon Egyetemmel, és nagyon jól együttműködnek a megye középiskoláival. Öt pályaválasztási napon és állásbörzéken is részt vettek, amelyeken több mint 8000 diák fordult meg. 68 önkéntes területvédelmi tartalékos szerződést is kötöttek. Emellett hadisírokat gondoztak, katonai megemlékezések aktív résztvevői voltak, és a tavalyi évben is kiemelt feladatuk volt az érdekvédelem, hogy gondoskodjanak a megye 2603 nyugállományú katonájáról.

Vitár Zsolt alezredes, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokhelyettese elmondta, hogy a veszprémi központban rend- kívül jól felkészült munkatársak dolgoznak, akiknek országos szinten is kiemelkedő a toborzótevékenysége. Emellett fontos a nyugállományú katonák irányában végzett szociá­lis gondoskodási tevékenységük is, amelyet mindenféle panasz nélkül, csak elismeréseket és köszönetet kapva végeztek.

Az alezredes beszámolt arról is, hogy 2019-ben országosan 2080 főt vonultattak be a Magyar Honvédség állományába.