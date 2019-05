Korszerű bérlakások épülnek Devecserben

A legmodernebb technológiával a 21. századi igényeknek megfelelő ingatlanok épülnek a városban.

A város polgármestere, Ferenczi Gábor lapunknak elmondta, hogy Devecser Város Önkormányzata 2017 decemberében értesítést kapott, hogy elnyerte a döntéshozók tetszését a Leromlott városi területek rehabilitációja címmel benyújtott TOP-os pályázatuk, így közel 200 millió forint támogatási forráshoz jutott a város. A korszerű bérlakások építése modern technológiával megkezdődött.

– Nagyon fontosnak tartom a beruházást, mivel a településen nagy igény mutatkozik a bérlakások, albérletek, kiadó lakások iránt. A képviselő-testület által kiírt pályázat alapján dől majd el, hogy kiknek lesz lehetőségük ezekben az ingatlanokban élni, lakni. Az épülő két bérházban lesz kettő olyan lakás, melyeket a szociálisan hátrányos helyzetűek számára adunk majd bérbe. A fennmaradó négy lakást az önkormányzat szabadon tudja majd hasznosítani.

A cél olyan szolgálati lakásokat kialakítani, amelyek a lakhatás biztosításával segíthetik a hiányszakmák művelőinek a megtelepedését is a városban, mint a például védőnő, illetve hiányzó pedagógus. Az elnyert forrás nem elegendő összeg a beruházáshoz, az önkormányzatnak mintegy 90 millió forintot kell hozzátenni, mely idővel minden bizonnyal behozza a hozzá fűzött reményeket. Az ingatlanokat bérbe adjuk, illetve a pályázati idő eltelte után szabadon rendelkezhet velük az önkormányzat. A 21. századi igényeknek megfelelő ingatlanokhoz park és a parkolóhelyek is tartoznak majd. A beruházás részeként egy fitneszpark és egy játszótér is elkészül az ingatlanok környezetében – jegyezte meg a polgármester.

A kivitelező részéről Maros László, a Rimex Plussz Kft. ügyvezetője elmondta, jó elhelyezkedésű két társasház mindegyikében, egy 70, és egy 67 négyzetméteres földszinti lakás, valamint egy 53 négyzetméteres tetőtéri lakás épül. Mindkét épületnél műszakilag magas szintet valósítanak meg, napelem-beépítéssel, illetve lakásonként egyedi mérőkkel ellátva (víz, gáz, villany, szennyvíz) az energetikai korszerűsítés okán. A fitneszparkban tizenegy eszköz áll majd rendelkezésre a testedzés, az egészséges életmód kialakítása, fenntartása érdekében.