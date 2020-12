Légimentők futottak a veszprémi húszemelet lépcsőin, hogy segítsenek egy beteg kisfinak

Mintegy 400 lépcsőt futottak a Balatonfüredi Légimentő Bázis (BLB), valamint a szervező Magyarországi Légimentésért Alapítvány (MLA) tagjai a veszprémi húszemeletesben pénteken, hogy a nevezési díjaikkal támogassák Zsombor, a súlyosan beteg kazincbarcikai kisfiú gyógykezelését.

– A tűzoltók lépcsőfutása ötletére csatlakoztunk mi is ehhez a nemes ügyhöz, vélekedett Nyulasi László, a BLB vezetője. Úgy mondta, a beteg kisfiú, Zsombor gyógykezeléséért ország-világ összefogott, és ezt a küldetést nekik is kötelességük felvállalni. Ha azzal tudnak segíteni, hogy futnak akár húsz emeletet, akkor ezt kell tenniük.

Nyulasi László üdvözölte az alapítvány országos kezdeményezését a kisfiú gyógykezeléséért, amelyhez azonnal csatlakozott a balatonfüredi bázis, és reményei szerint sokan így döntenek majd. –Háromgyermekes apaként úgy gondolom, segíteni kell annak, aki bajban van, és aki csak teheti, ezt tegye meg, fogalmazott.

– Ott vannak a légimentők, ha bajban vannak az emberek, és amikor az alapítvány, illetve a légimentés fordul hozzájuk segítségért, azonnal melléjük állnak. A kisfiúnak most segíteni kell, érvelt Nagy Boglárka, az MLA alapítója.

– Örülünk annak, hogy ennyivel is hozzá tudunk járulni a gyógykezeléshez, hiszen nekünk is vannak gyermekeink. Célunk az, hogy mind többen csatlakozzanak, és mások is figyeljenek fel erre a kezdeményezésre, és segítsenek, ahogyan csak tudnak, hangsúlyozta, majd köszönettel szólt a ház közös képviselője munkájáról, aki segített a futás megszervezésében. Az MLA-t Nagy Boglárka 2015-ben alapította azzal a céllal, hogy támogassák a hazai légimentést, például eszközökkel, képzések szervezésével, a körülmények javításával. Országszerte 80 önkéntes tagjuk van, a minap Miskolcon szerveztek hasonló futást.

A húszemeletesben heten futottak, Nyulasi László, a balatonfüredi bázis vezetője, valamint Sütöri Dávid, Trenka András légi mentőorvosok. Az alapítványtól pedig Nagy Boglárka, Dan Róbertné, Dan Bettina és Hódos Erzsébet.

Burinda Zsombor gerincvelői eredetű izomsorvadásban szenved. A kazincbarcikai kisfiúnak a génterápiás infúziós kezelés biztosíthatna teljes életet, ami 700 millió forintba kerül. Szülei alapítványt is létrehoztak, hogy ezzel is segítsék gyermekük gyógyulását.