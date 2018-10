Legyőzetve győzött 1956 forradalma – A Brusznyai-emlékműnél tartottak megemlékezést

Az 1956-os hősök minden áldozata értelmet nyert, mert Magyarország szabad, gyarapodó hely, mondta ünnepi beszédében Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulóján a Brusznyai-emlékműnél tartottak megemlékezést kedden.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hangsúlyozta, az 1956-os hősök minden áldozata értelmet nyert, Magyarország szabad, gyarapodó hely, amely tartással és büszkeséggel tekinthet előre. Hozzátette, október 23. arról is szól, hogy erőt merítsünk a jövő küzdelmeihez.

– Manapság nem a szovjet tankok csövével, hanem a nyílt társadalom ideológiájával állunk szemben. Ez az ideológia megtagad mindent – Istent, hazát, családot –, amelyért évszázadokon át harcoltunk – fogalmazott. Dömötör Csaba felhívta a figyelmet arra, hogy a szabad és önálló Magyarország tüzét nem azért tartották életben elődeink, hogy azt mi hagyjuk kihunyni.

– Az ötvenhatos hősök nem azért tettek kockára mindent, hogy most feladjuk azt, amiért magyarok generációi évszázadokon keresztül harcoltak. Nem engedjük, hogy a legfontosabb döntéseket bárki kivegye a kezünkből – húzta alá. A parlamenti államtitkár arról is beszélt, 1956 azt is üzeni nekünk, hogy felelősségünk van, hogy megőrizzük Magyarországot magyar országnak.

A veszprémi forradalmi események kapcsán kiemelte, Brusznyai Árpád és társai a nehezebb utat választották, amikor csatlakoztak a forradalomhoz. Hozzátette, 1956 legyőzetve győzött: először ellenforradalomnak bélyegezték, és az emlékét is betiltották, ennek ellenére hatása máig tart. – Mi, magyarok érzékenyebbek vagyunk mindenre, ami szabadságunkat fenyegeti – jegyezte meg.

A rendezvényen fellépett a Sebő-együttes. A megemlékezést – amelyen közreműködött Veszprém Város Vegyeskara és a Magyar Honvédség Légierő Zenekara – koszorúzás zárta.