Négy nagy beruházás keretén belül újul meg Várpalota

Új városi közparkot és többfunkciós városi teret is létrehoznak, valamint 23 ezer négyzetméternyi zöldfelület rendezését végzik el Várpalotán a Zöld város névre keresztelt projekt keretein belül, amelynek részleteiről vetített képes előadásban számolt be a minap a Thury-várban Mezei László városi főépítész és Kovács Attila tájépítész.

A Zöld város projekt esetében ötödször tartottak lakossági fórumot, melyre ezúttal szép számú érdeklődő jött el, teljesen megtelt a rendezvénynek otthont adó Thury-terem. Köszöntőjében Campanari-Talabér Márta polgármester elmondta, ebben az esztendőben négy nagy beruházás készül Várpalotán. Ebből hármat az önkormányzat végez el. Ezek közül a legnagyobb a Zöld város elnevezésű projekt, amely a Thury-vár környékének megújulását, illetve részben a régi Várpalota megidézését fogja jelenteni. A másik kiemelt fejlesztés – a Nagy Gyula Galéria mögött, a régi zsidó iskola épületét megidézve – az új városi könyvtár épületének megépítése lesz. Emellett ugyanúgy az önkormányzat feladata lesz idén a zeneiskola épületének felújítása is. Mindezek mellett két héten belül átadják a munkaterületet a tanuszoda megépítéséhez, ami állami beruházásban készül.

A városvezető hangsúlyozta, a lakossági fórum fontos célja, hogy a helyiek minél jobban megismerjék és magukénak érezzék azt az elképzelést, amely hosszú évek során érlelődött meg. Úgy fogalmazott, a városi könyvtár esetében egy tizenkét éves, míg a Zöld város projekt esetében egy ötéves folyamat végéhez érünk el, amikor a tervek szerint 2020 május végén megindul a beruházás. Mezei László főépítész előadásából kiderült: a beruházás részeként a Nagyboldogasszony római katolikus templom és a vár előtt húzódó lejtős térfelületet visszaállítják az egykori lejtésviszonyoknak megfelelően középen a barokk Mária-kúttal. Emellett az Újlaky út és Szent István út találkozásánál lévő, az 1960-as évek elején kialakított vízszintes térfelületet feltöltik.

A templom és a vár előtt többfunkciós városi tér jön létre. A burkolt felületek 8–12 centiméter vastag, lángolt felületű gránit kőlapokból és tízszer tíz centiméter oldalméretű, hasábra fűrészelt, pattintott kis kockakőből készülnek. A Nagyboldogasszony-templom előtti úton és a Táncsics utca torkolatánál a burkolt térre forgalomcsillapító sávokat alakítanak ki.

Érdekesség, hogy a talajban lévő falszerkezetek régészeti feltárását követően visszaépítik a vár keleti védműrendszerét és a középkori, újkori lejtésviszonyokhoz igazodva jelentős terepsüllyesztést, tereprendezést hajtanak végre ott. A várárok betonból és terméskőből épített medrét a tervezési területen belül teljes egészében elbontják. A kerítések, támfalak és várárok bontásából kinyert kőanyagot visszaépítik az új támfalakba és a vár keleti védművének rekonstruált falába. A vár mögött megtartják a Táncsics Mihály utca torkolata felé el­nyúló, az evangélikus templom előterét képező üres, gyepes teresedést. Az egykori Rejcsúr beépített területén rekreációs célú intenzív parkerdőt hoznak létre kisebb-nagyobb tisztásokkal, játszótérrel és szabad­idős fitnesz létesítményekkel.

A Mária-kútnál új, úgynevezett forrásfoglaló műtárgy épül, a kút vizét felszíni folyóka vezeti bele a tóba. A kút meglévő három szoboralakját is restaurálják a projekt keretében. A városközpont természetes domborzati viszonyait és a terület forráskörnyéki adottságait kihasználva rekonstruálják a vártól délkeleti irányban egykor elterülő tavat, melyet gyalogos átjáró felületek, stégek, támfalak és kiülők egészítenek ki. A hidakkal is kiegészített mesterséges tavat több mint ezer négyzetméteren alakítják ki. A projektben csaknem ötezer négyzetméternyi gránitburkolatot terveznek lerakni.

Kovács Attila tájépítész hozzátette, a beruházás keretében egyebek mellett csaknem 400 fát és 6600 cserjét telepítenek. A tervezésnél ügyeltek még arra is, hogy a létesülő parkerdőt olyan fafajták alkossák, amelyek honosak ezen a területen.

Mezei László az új városi könyvtárral kapcsolatban elmondta, a Nagy Gyula Galéria mögött, az egykori zsidó iskolát megidézve épül meg az új létesítmény, melyet egy összekötő elem kapcsol majd össze a galériával.