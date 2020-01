Steril szoba várja otthon a súlyos beteg lesenceistvándi fiút

A leukémiás, őssejtbeültetésen átesett 17 éves Drávecz Balázs édesanyja, Mónika lapunkon keresztül is köszöni mindenkinek a sok segítséget, amit a fiú steril szobája felépítéséért tettek.

A család lesenceistvándi parasztháza mellé épített szoba mostanra elkészült, fürdőszobával, már csak igazán az kellene, hogy Balázs meggyógyuljon és hazamehessen. – Pillanatnyilag jobban van, és az orvosok is biztatnak bennünket, de senki nem tudja megmondani, hogy meddig kell még itt maradnunk – mondta lapunknak az édesanya telefonon.

Mónika folyamatosan Balázs betegágya mellett van a budapesti kórházban, csupán havonta egy napra jön haza.

– Balázs tavaly májusban panaszkodott szúrásra a bordái környékén, és ízületi fájdalmai is voltak. A vérképe nagyon rossz volt, megnagyobbodott a lépe, azonnal kórházba kellett mennie. A tapolcai Széchenyi István Baptista Középiskola végzős diákja, épületgépész, szerkezetlakatos tanulója volt akkor, másnap vizsgázott volna. Azóta sem tudta letenni a vizsgáit. Hiszen csupán néhány napot tölthetett otthon, folyamatosan kezelik – mondja Mónika.

Balázs őssejtbeültetésen esett át novemberben, azóta az orvosok nem találnak rákos sejtet a szervezetében, a csontvelő százszázalékosan beépült, de a kilökődés esélye még fennáll.

Időközben szövődmények nehezítették a helyzetet, vírus, gyulladás, hányás okozza a legtöbb gondot mostanában a folyamatosan erős fájdalmak mellett. Mónika igyekszik lelki támaszt is nyújtani fiának, miközben neki sem könnyű erősnek maradnia. A vasúton dolgozik, takarítónő, és csak remélni tudja, hogy amint lehet, visszamehet majd dolgozni. Egyelőre anyaszálláson alszik, ott főz is Balázsnak, hogy a kórházi kosztot kiegészítse kisebbik fia kedvenceivel. – A nagyobbik fiam már dolgozik, a párom pedig otthon van, ő építette a steril szobát. Apránként, mindig annyit haladt előre, amennyi pénz volt. Nem tudjuk elégszer megköszönni az adományokat, azok nélkül sehol sem tartanánk. A falu, a vállalkozók, tapolcai vendéglátóegységek, az Egységben Tapolczáért Egyesület, de magánemberek és Balázs régi és mostani iskolája egyaránt gyűjtött, még jótékonysági koncertet is szerveztek. Nagyon köszönjük, rengeteget segítettek – mondja meghatottan Mónika.

Azt nem tudja, hogy meddig kell még a kórházban maradniuk, de reméli, hogy hamarosan véget ér életük e borzasztó szakasza, és Balázs újra egészséges lesz.