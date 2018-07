Vaddisznóktól félnek Révfülöpön

A belterületen élő vaddisznóállományt úgy lehet felszámolni, ha a búvóhelyét, az élelmét, a víz forrását megszüntetik és az elbozótosodott, elhagyott telkeket felszámolják önkormányzati módszerekkel. A vadásztársaság pedig vadbefogókkal eltávolítja a vadat a belterületekről.

A Tapolcai Rendőrkapitányság vezetője, a kormányhivatal vadászati főfelügyelője, a vadásztársaság képviselője, valamint az érintett települések Révfülöp, Kővágóörs és Ábrahámhegy polgármesterei is képviseltették magukat azon a megbeszélésen, amelyet a vaddisznók belterületen való megjelenése miatt hívtak össze. Révfülöpön félelmet keltenek a vaddisznók az emberekben, mivel szűk utcákban találkozhatnak a kondákkal. Az állatok jelenléte most már kihat a turizmusra is. Esténként a külsőbb lakóövezetekből nem mernek lemenni az éjszakai életbe, mert hazafelé nagyon nagy eséllyel találkoznak vaddisznókkal – mondta el Kondor Géza polgármester a zártkörű megbeszélés után.

– A helyzet nagyon komoly. A lakosságot most már nem az érdekli, hogy ez a helyzet, hogy állt elő, hanem az, hogy hogyan lehet megoldani – hangsúlyozta. A polgármester megérti az érintettek elkeseredettségét. Mint mondta, rövidtávú megoldást a hatóságok sem prognosztizáltak a mostani megbeszélésen. A problémákat összegezték és megbeszélték a feladatokat. Az önkormányzat továbbra is fokozottan felszólítja az elhanyagolt területek rendbetételére a nyaralók tulajdonosait. A vadásztársaság részéről pedig ígéretet kaptak arra, hogy rövid időn belül két vaddisznóbefogó-csapdát telepítenek.

– A jelenlegi vaddisznóállománnyal szemben ez egy viszonylag lassú megoldást eredményez, de bízunk benne, hogy legalább elkezdődik valami, aminek kézzel fogható eredménye lesz – fogalmazott a révfülöpi polgármester.