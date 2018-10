A város folyóirata a helyi kultúra legfőbb hordozójává vált

A Szélesvíz irodalmi-kulturális-tudományos folyóirat négy év elteltével is a város közéletének gazdag, színes szeletét tárja olvasói elé.

A Szélesvíz, Pápa város művelődéstörténeti folyóiratának legújabb számát csütörtökön a városháza aulájában mutatták be. Huszár Hajnal rövid köszöntőjében megjegyezte, a félévente megjelenő kiadvány ezúttal is szép harmó- niában mutatja a múltat és néz a jövőbe, jó arányban szól kultúráról, irodalomról, történelemről, tudományról, vagyis az életről. Négy éve jelent meg az első szám, s akkor is hasonlóan szép számú érdeklődő volt jelen. Ez már önmagában egy jó visszaigazolás, kezdte köszöntőjét Unger Tamás alpolgármester. Majd emlékeztetett, Pápa 2014-ben ünnepelte a város írásos említésének 800. évfordulóját, s ez generálta a folyóiratot, hogy összegyűjtse az emlékév történéseit, beszámolóit.

– A további emlékévek jó témákat szolgáltattak a lapnak, ami a főszerkesztőnek, szerkesztőknek köszönhetően azóta is rendelkezik a folyamatos megújulás képességével. Az igények szerint egyre több helytörténeti írás kerül bele, kicsit átvéve a helytörténészek szerepét. Ugyancsak nagy erény, hogy a lap meri megszólítani a fiatalokat, s bevonni őket a szerkesztésbe, írásba. A Szélesvíz az elmúlt években a helyi kultúra, irodalom, művészet, helytörténet, valamint az ifjúság írásainak egyik legfőbb hordozója – mondta Unger Tamás alpolgármester.

A friss, kilencedik számot Mátyus Aliz főszerkesztő ismertette. Mint mondta, a kiadványt elindítani nehezebb volt, mint életben tartani. Ugyanis egyre több anyag érkezik az egyre szélesedő szerzői gárdától. Az Ünneplő város rovatot a Jókai-emlékév rendezvényei­nek szentelték, illetve Salgó Ferenc kanonok-plébános ötvenéves papi szolgálatáról olvasható írás.

A Köztünk élnek – köztünk éltek rovatban többek közt Ács Anna muzeológusról, Kőrös Endréről, a Jókai Kör egykori főtitkáráról, valamint Erdélyi József költőről olvashatunk. Az Értéktárban a harminc- éves Bakancsos Természetjáró Kör és a leendő népfőiskola szerepel. A Művészet rovatban például beszélgetés olvasható a lapszám borítójára pazar fotókat szolgáltató Horváth Géza fotóművésszel, operatőrrel.

Mátyus Aliz kiemelte, a Diákrovat e számban igazán gazdag. Ballagási beszédek, egyetemi első hetekről írt beszámoló mellett mese és tudósítás is szerepel benne.

A helyhiány miatt kimaradt írások a Pápai Művelődéstörténeti Társaság honlapján találhatók meg.