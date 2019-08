Csopakra hozta Aznavour és Sinatra dalait Kamarás Iván

Kamarás Iván a dixieland és a jazz világában is otthonosan mozog, amit a Csopak-napokon be is bizonyított a közönségnek.

A színész már évek óta saját koncertjeivel járja az országot, ezúttal a Sinatra-dalok mellett hallhattunk tőle francia sanzonokat, többek között a tavaly elhunyt Charles Aznavourtól, de énekelt magyarul, és becsempészett az előadásba egy kis prózát is.

Szépszámú közönség előtt lépett fel a sármos színész a Füred Dixieland Banddel. Dervalics Róberttel, a zenekar vezetőjével évek óta jó kapcsolatot ápol. Örömmel jött Csopakra, a koncert előtt beszélgettem vele.

– Balett-táncos szülők gyer­mekeként a színpad közelében nevelkedtem. Talán hatéves lehettem, amikor láttam egy Hamlet-előadást, és az annyira magával ragadott, hogy eldöntöttem, színész leszek. Közben bejött a zene is az életembe, ekkor volt egy kis megingás, hogy melyik művészeti ágat is válasszam. Azonban jött édesanyám, aki következetesen azt mondta, hogy ha nem sikerül a felvételi a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, akkor majd gondolkozhatok ezen. Együtt válogattuk ki azokat a verseket, monológokat, amivel felvételiztem. Felvettek, de szerencsére a zene a mai napig jelen van az életemben. Két koncerttel is járom az országot. Idegenek az éjszakában címmel Frank Sinatra és kortársai dalait keltjük életre, olyan világslágerekkel, mint a My Way, a Volare, a Just a gigolo. A másik koncert pedig Egy fess pesti este címmel megy, csak magyar dalokat tartalmaz, a 20-60-as évek ikonikus slágereit, a Budapest Báréra emlékeztető stílusban. Meseautó, Kicsit szomorkás a hangulatom máma, Fogj egy sétapálcát és számos közönségkedvenc, amelyek az én kedvenceim is egyben, és az sem elhanyagolható, hogy az ország legjobb zenészei muzsikálnak a koncerten. A következő fellépésünk szeptember 6-án szülővárosomban, Pécsett, a meseszép Zsolnay-negyedben lesz.

És ha már Pécs: Kulka Jánost a mai napig példaképének tekinti. Gyakran összejárt a két család Pécsett, ahol Kulka játszott, Iván pedig felnőtt. Sosem felejti el neki, hogy meg akarta venni a Hair-kazettát, de édesanyja vonakodott, erre János elővett a zsebéből egy kis pénzt, és mondta: vedd meg nyugodtan, ha neked most ez kell. Zene terén mindenevő. Volt olyan időszak, amikor a Beatles és Elvis Presley jött be, aztán jött a pop-, a rock- és a blueskorszak. Csopakon azonban Sinatra világát idézte meg.

– Gyerekkorom óta közel áll hozzám ez a zenei világ. Sinatra személyes kedvencem, a jazz, a szving világa mindig jókedvre derít és feltölt. Idegenek az éjszakában című koncertünkkel már három éve járjuk az országot, ami dupla kihívás számomra, hiszen nemcsak énekelek, hanem gitározom is benne.

A színész a heti 4-5 edzés mellett odafigyel egészségére. Jelenleg úszik és jógázik, de nyáron vízisíel is, ehhez a Balaton a kedvenc helyszíne. Mivel idén nyáron két sorozatban és egy nagyjátékfilmben is forgatott, emellett rengeteg koncertje volt, kevés idő maradt nyaralásra, de a Balaton nem maradhatott ki, hiszen Kamarás Iván és fiai is rajonganak a magyar tengerért. Nemcsak ott lenni, hanem odautazni is imádnak, Ivánt a vezetés feltölti és kikapcsolja, a városi dugókban sohasem stresszel, hanem szöveget tanul, zenét hallgat, vagy ha gyerekeivel van, hatalmasakat beszélgetnek és nevetnek.

Nagyon ritkán enged betekintést a magánéletébe, a két fiát, Igort és Zalánt pedig csak kivételes esetben mutatja meg a nagyközönségnek. Igor 18, Zalán pedig 16 éves. Az utóbbiról úgy hírlik, rendkívül tehetséges táncossá válhat, a nagymamája, Uhrik Teodóra Kossuth-díjas balerina is ígéretes növendéknek tartja, Igor pedig kiváló kommunikátor, nagyon talpraesett gyerek. Kamarás pedig azt vallja, hogy ő támogatja fiait, bármi is legyen az álmuk.