Dallal, muzsikával eredtek Reguly nyomába

A Reguly-emlékévben vagyunk, ami tavaly ilyenkor kezdődött, július 11-én, Reguly Antal 200. születésnapján. Az idei év jelentős részét, augusztus 23-ig még az emlékévben töltjük, hiszen a halála napja augusztus 23. – mondta köszöntőjében Ruttkay-Miklián Eszter, a zirci Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház igazgatója a helyi Barátság parkban.

Az emlékév programsorozatát derékba törte a koronavírus-járvány, ezért sok minden nem fért bele a mostani tervekbe, de így is igyekeztek mindent megtenni a méltó ünnepléshez. Ruttkay-Miklián Eszter kiemelte, hogy talán ami a zirciek számára is a leglátványosabb volt – és talán most is az – a városban, az a múzeum felújításának folyamata, hiszen tart a megújulás, és úgy látja, gyönyörű lesz majd a végeredmény. Nagy reményekkel tekintenek az új épület és az új kiállítások elé.

– Bezárt ajtók mögött is készültek a kiállítástervek, mint az egyik tudományos ismeretterjesztő hetilapban megkezdett sorozatunk – mondta. – Így, ha valaki érdeklődik Reguly Antal munkássága iránt, havonta olvashat egy országos hetilapban cikket. De lesz meglepetés könyvbemutatónk is, hiszen elkészült Csúcs Sándor Reguly-kötete.

A tavalyi négynapos fesztiválhoz képest természetesen az idei csökkentett programot hozott, ám bensőségesre sikeredett, hiszen a nap hátralévő részében dallal eredtek az emlékezők Reguly Antal nyomába: fellépett a Zirci Városi Vegyeskar, Konrád Viktor és Király Dávid Palóc dudajáték és furulyaszóval örvendeztették meg az érdeklődőket, akik a HolddalaNap zenekar Utazás mesével és dallal című előadását is meghallgathatták.

Közben, aki akart, hanti, manysi tetoválásmintákat készíthetett hennával, ugyanakkor mölkkyvel (finn kuglijáték) is lehetett játszani, de kézműveskedni is lehetett, akár finnugor mesékre.