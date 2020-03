Gálaműsorral ünnepelte 25. születésnapját a Pápai Musical Stúdió

Remek, bensőséges hangulatú, kétszer telt háznak előadott jubileumi gálaműsorral ünnepelte huszonötödik születésnapját a Pápai Musical Stúdió. Széles repertoárjukból a szívükhöz közel álló dalok hangzottak el.

A Pápai Musical Stúdió huszonötödik évfordulója alkalmából Mert megérdemlem címmel adott gálaműsort két ízben szombaton a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ (JMSzK) színháztermében. A telt házas, kétfelvonásos előadásokon felcsendültek köz- és kevésbé ismert musicalrészletek, táncdalok, slágerek, sanzonok és kuplék.

M. Varga Veronika, a Pápai Musical Stúdió vezetője köszöntőjében felidézte, számos fellépés, gálaműsor, bál, fesztivál, verseny szervezése, illetve csoportos és szóló díjak, falunapi fellépések, testvérvárosi utazások, színház-, mozi-, és múzeumlátogatások, kirándulások, bulik állnak mögöttük. Rengeteg élmény, vita, hol humoros, hol izzasztó történetek teszik színessé és felejthetetlenné az eltelt éveket.

Mint mondta, van a léleknek olyan területe, ahová csak a zene ér el. Szeretnek énekelni, de ez önmagában nem elég, mert ehhez szükségük van a hozzátartozókra, a közönségre. Egy csoport csak akkor működik, ha megvan az egymás iránti tolerancia, empátia, valamint az utánpótlás. Ezért törekszenek új tagok bevonására, így például voltak fiatalok, többük gyermekei is, akik most először léptek színpadra a stúdióval.

A jubileumi gálaműsor címe kapcsán a stúdióvezető kiemelte, évtizedek óta adnak elő táncdalokat falunapokon igény szerint, ezúttal azonban általuk szeretett dalokat énekeltek. Ezért nem bulizós, hanem befelé forduló, elgondolkodó jellegű volt a műsor. Több produkció élő zenével, Gömbös Károly zongorista és Füredi Gábor dobos profi kíséretével szólalt meg.

– A JMSzK amatőr művészeti csoportjaként indultunk el, fiatalok bevonásával. Akkoriban lett a musical műfaj Magyarországon a legnépszerűbb, az amatőr csoportok körében is. A kezdeti sikerek meghozták a lelkesedést és a tagokat. Óriási lépés volt 1998-ban, hogy egyesületként folytattuk, szinte teljesen új csapattal, s a retró divat térhódításával ekkor kezdtük el igazán a táncdalokat, a régi slágereket énekelni. Mára persze széles a repertoár, mert mindig megpróbáltunk igazodni a megrendelők igényeihez. Éneklünk 1920-30-as évekbeli kuplékat, operettet, az 1950-60-as évek táncdalait, korábbi és mai slágereket, gyermekdalokat. Az évek alatt volt egy saját zenekarunk is Most néven, tulajdonképpen ebből nőtte ki magát a Speak Up zenekar – emlékezett vissza örömmel M. Varga Veronika.

A korábbi tagok közül a már országosan ismert Végvári Esztert és Ekanem Bálint Emotát emelte ki, sikereik közül pedig a Zenés Színpadok Országos Fesztiválján elért első és második helyezéseikre, illetve különféle szólódíjaikra a legbüszkébb.

A nagy érdeklődésre való tekintettel a gálaműsorból április elején adnak ráadást.