Ötven esztendővel ezelőtt indult a szervezett éremgyűjtés Pápán

Idén ötvenéves a szervezett éremgyűjtés Pápán. A jubileumot a Huszár Közösségi Házban ünnepelte a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének pápai csoportja. Az alkalmon Lóky György, a helyi gyűjtők vezetője köszöntötte a jelenlévőket.

Lóky György kiemelte, ötven év nagyon hosszú idő egy kis közösség életében, és szomorú, hogy már nincs a tagok között olyan, aki erre a fél évszázadra teljes egészében visszaemlékezne. Mint mondta, ő 1981 őszén kapcsolódott be a pápai éremgyűjtők 1970-ben alakult közösségébe.

A Budapesti Éremgyűjtő Egyesület 1970 őszén felhívással fordult a vidéki numizmatikusok felé, hogy próbálkozzanak csoportok alakításával. 1970 október elsején öt fővel alakult meg a pápai csoport. Később, 1973-ban a Budapesti Éremgyűjtő Egyesület jogutódjaként megalakult a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete, mely átvette a vidéki közösségeket, tehát zavartalanul folyt a pápai csoport működése, amely a létszámát tekintve is gyarapodott az évek során.

Lóky György kifejtette, jelenleg 33 tagja van a gyűjtőcsoportnak, ebből 27-en a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének, hatan pedig a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ éremgyűjtő szakkörének tagjai. A tagok minden hétfőn találkoznak, ezeken az alkalmakon rendszerint megbeszélik az éremgyűjtéssel kapcsolatos új információkat, híreket, az árverések eredményeit, kiértékelik a gyűjtőtalálkozók tapasztalatait, készülnek a saját rendezvényeikre, tanácsokat adnak egymásnak. Emellett komoly munkát igényel a pápai csoport által szervezett országos gyűjtőtalálkozók megrendezése. 1982 márciusában tartották meg a legelsőt, melyet Bakonyvidéki Éremgyűjtő Találkozónak neveztek el, emellett 1999 augusztusában elindították az Érem- és fegyverbörzét is.

Lóky György megjegyezte, az öt évtized alatt számtalan előadást tartottak a csoport tagjai, akik között a város elismert helytörténészei is szerepeltek. Emellett megannyi kiállítást rendeztek, melyek közül a legemlékezetesebbeket fényképekkel igyekeztek feleleveníteni a jubileumi alkalmon. Az évforduló jegyében tárlat is nyílt a Huszár Közösségi Házban, mely felöleli az ötven év alatt összegyűlt emlékeket, tárgyakat, dokumentumokat, érmeket, valamint a pápai éremgyűjtők rendezvényeire kiadott alkalmi pénzeket. Utóbbiakból eddig összesen 37 jelent meg, ezek is megtekinthetők a december 18-ig látogatható kiállításon.

A jubileumi eseményen részt vett Csóka Ferenc, a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete elnöke és Hermann István könyvtárigazgató, a gyűjtőkör tagja.