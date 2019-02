A kupadöntő legnagyobb favoritja a Hoya

Kupagyőzelemről álmodik a Hoya Pannon Egyetem Veszprém kosárlabda-együttese, amely a Hepp Kupa négyes döntő első számú esélyese. A bakonyiaknál akad olyan játékos, aki másodszor emelné magasba a győztesnek járó trófeát szombaton: Madár András szerint azonban ehhez legjobbjukat kell nyújtaniuk a győri négyes döntőben.

A Hoya Pannon Egyetem Veszprém alakulata a 2018/19-es idényben minden fronton makulátlan mérleggel büszkélkedhet. A bajnokságban tizenkilenc győzelmet számlál a bakonyi alakulat, ráadásul a Hepp Kupában is erőt demonstráló sikerekkel jutott el a négyes döntőig. Az első fordulót erőnyerőként kihagyták Mérész Csaba edző tanítványai, de a második körben már nem volt kibúvó, ahol a Szombathelyi Egyetem SE-t 104-66-ra verték meg. A harmadik fordulóban a Soproni MAFC-ot búcsúztatták az egyetemisták 105-39-re, a negyedikben a Bonyhádi SE-t 101-62-re, majd az ötödikben a Budafokot 81-75-re.

– Két olyan mérkőzés következik számunkra, amelyet egyáltalán nem vehetünk félvállról – hangsúlyozta Madár András, a Hoya egyik kulcsembere. – Tisztában vagyunk vele, hogy mi vagyunk a négyes döntő esélyesei, azonban ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy elbizakodottan utaznánk Győrbe. Egy mérkőzésen ugyanis bármi megtörténhet, az esélytelenebb is felszívhatja magát, meglepheti a favoritot, épp ezért csakis koncentráltan, összeszedetten léphetünk pályára, mert egyáltalán nem szeretnénk negatív meglepetést.

A 28. születésnapját a napokban ünneplő játékos lapunknak elmondta, tavaly még az Oroszlány színeiben átélhette, milyen is a magasba emelni a Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa győztesnek járó trófeáját, és most szívesen duplázna.

– Nekem pluszenergiát jelent, hogy még egyszer átéljem a győzelem pillanatait. Az elődöntőben a Baja ellen sem mehetünk biztosra. Szerintem a zöld csoportban több olyan gárda is akad, amelyek megállnák a helyüket a pirosban is, és akár a legjobb nyolc közé is bejutnának. A Baját is ide sorolnám. Szóval mindenképpen ki kell hoznunk magunkból a maximumot, ha döntőbe szeretnénk jutni – vélekedett a távoli dobások specialistája.

A Fehérváron egy évig a Videotonban futballozó kosaras elárulta, sosem szerette a hideget, és az egyik téli szabadtéri edzés után döntött úgy, hogy inkább másik sportágat választ. Ezt követően jelentkezett a Dávid Kornél Kosaras Akadémiához, majd végigjárva a korosztályos csapatokat, négy évig Fehérváron pattogtatott a felnőtteknél, ezután Jászberénybe igazolt. Itt egy sajnálatos sérülés – keresztszalag-szakadást szenvedett – miatt egy évet ki kellett hagynia. – Amikor tavaly megkerestek Mikiék (Naményi Miklós, a Hoya PE Veszprém ügyvezetője) visszautasíthatatlan ajánlatot tettek. Rendkívül vonzó volt, hogy a feljutást tűzték ki megoldandó feladatként, s most szépen, lépésről, lépésre haladunk a céljaink felé. Persze ebbe éppen beleillik a Hepp Kupa négyes döntője is, ahol nem elégszünk meg a részvétellel, szeretnénk nyerni is – fogalmazott.

A Veszprém pénteken 10.30-kor kezdi meg a szereplést a Baja ellen. Amennyiben a Hoya sikerrel veszi az első akadályt, úgy másnap a Budapest Honvéd–Nyíregyháza Blue Sharks párharc győztesével találkozik a 12 órakor kezdődő fináléban. Vereség esetén a bronzmeccsen játszhat, amit 9.30-tól tartanak meg. A Hoya szombaton ingyenes szurkolói buszt indít, amelyre még lehet jelentkezni.