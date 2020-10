A pápai kalapácsvetők jó évet zártak

Pápa Érmekkel, egyéni csúcsokkal zárult a 2020-as év a Pápai Atlétikai Club kalapácsvetői számára.

Szeptember közepén Tatabányán rendezték a serdülő és újonc országos bajnokságot, ahol a pápai egyesületet a serdülők között a 2006-os születésű Horváth Áron András képviselte. A versenyző jól szerepelt, 55,34 méteres egyéni csúccsal a hatodik helyen végzett, ami azért is elismerésre méltó, mert az egy évvel idősebbek között sikerült ezt a jó eredményt elérnie.

A 2020-as év évadzárójának helyszíne a Tapolca Városi Sport- és Szabadidőcentrum volt, ahol a hagyományos dr. Papp Pál- és Csermák József-emlékversenyt rendezték. A cél az atlétika népszerűsítése, a versenyzési lehetőség biztosítása volt, valamint a sportolók tisztelegtek a kalapácsvetés meghatározó egyéniségei előtt. Horváth Áron András mellett Füredi Dániel, Sztupák László és a nevelőegyesületéhez visszatérő Árvai Krisztián is dobókörbe lépett.

– Áron két kategóriában is egyéni csúcsot dobott, az ifiknél az öt kilogrammos szerrel nyolcadik lett (48,97), míg a serdülőknél szintén megjavította négy kilogrammal elért addigi legjobbját (56,42), amivel a rangsor ötödik helyét szerezte meg – mondta az atléták edzője, Varga Patrik. – Füredi Dániel az ifjúságiak kategóriájában két méterrel nyerte a versenyt, aminek elismeréseképpen a vándorserleget is hazavihette (73,95), a junioroknál pedig a dobogó harmadik fokát csípte el (66,15). A férfidöntőben hazaigazolása utáni első megmérettetésén Árvai Krisztián idei legjobbjával ötödik (60,92), szintén ebben a kategóriában Sztupák László kilencedik (53,33) lett, aki e mellé egy junior ötödik (63,15) helyet is begyűjtött – summázta a szezonzáró eredményeit a PAC edzője.

Varga Patrik hozzátette, nagyon elégedett az idény utolsó versenyével, hiszen szinte minden tanítványa formán kívül, fáradtan, a jól megérdemelt pihenőt várva versenyzett, így nagy meglepetések voltak számára a mutatott teljesítmények.