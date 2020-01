A rájátszással folytatódik a téli futsaltorna

Véget ért az alapszakasz a Veszprém megyei futsal téli tornán minden korosztályban. Ezt követően alsó-, közép- és felsőházban folytatódnak a küzdelmek február elején.

A második forduló eredményei: U9 futsal téli torna A csoport (Várpalota, Gál Gyula Sportcsarnok): Várpalotai BSK-Péti MTE 3-8, Bajnok Diák-SE-VFC USE A 2-14, Várpalotai BSK-Bajnok Diák-SE 0-7, VFC USE „A”-Péti MTE 9-0, Várpalotai BSK-VFC USE „A” 0-16, Bajnok Diák-SE-Péti MTE 5-0.

U9 futsal téli torna B csoport (Zirc Sportcsarnok): Pápai ELC-Gyulafirátót SE 9-1, FC Zirc-Pápai ELC 1-11, FC Zirc-Gyulafirátót SE 10-8.

U9 futsal téli torna C csoport (Tapolca, Batsányi János Tagintézmény): TIAC VSE „A”-TIAC VSE „B” 16-0, Magyarpolány SE-Balatonfüredi USC 0-11, TIAC VSE „A”-Magyarpolány 15-0, Balatonfüredi USC-TIAC VSE „B” 10-0, TIAC VSE „A”-Balatonfüredi USC 3-6, Magyarpolány-TIAC VSE „B” 1-1.

U9 futsal téli torna D csoport (Veszprém, II. János Pál Sportcsarnok): VFC USE „B”-Almádi DSK 6-3, Balatonalmádi-FAK 4-5, VFC USE „B”-Balatonalmádi SE 1-5, FAK-Almádi DSK 10-1, VFC USE „B”-FAK 6-10, Balatonalmádi SE-Almádi DSK 4-1.

U15 futsal téli torna A csoport (Alsóörsi Sportcsarnok): Balatonfüredi USC „A”-Balatonfüredi USC „B” 10-2, Balatonalmádi-FAK 7-1, Balatonfüredi USC „A”-Balatonalmádi SE 7-4, FAK-Balatonfüredi USC „B” 6-3, Balatonfüredi USC „A”-FAK 4-0, Balatonalmádi SE-Balatonfüredi USC „B” 5-1.

U15 futsal téli torna „B” csoport (Tapolca, Csermák rendezvénycsarnok): TIAC VSE-Ajka Kristály 13-6, Sümegi TTE-FC Ajka „A” 0-5, TIAC VSE-Sümeg 1-2, FC Ajka „A”-Ajka Kristály 8-2, TIAC VSE-FC Ajka „A” 3-4, Sümeg-Ajka Kristály SE 2-2.

U15 futsal téli torna „C” csoport (Úrkút Sportcsarnok): Úrkút SK-Magyarpolány SE 1-11, Ugod SE-Úrkút SK 7-2, Magyarpolány-Ugod SE 2-8.

U15 futsal téli torna D csoport (Várpalota, Gál Gyula Sportcsarnok): VFC USE „B”-FC Ajka „B” 3-2, Pápai ELC-Várpalotai BSK 8-3, VFC USE „B”-Pápai ELC 3-0, Várpalotai BSK-FC Ajka „B” 0-18, VFC USE „B”-Várpalotai BSK 12-0, Pápai ELC-FC Ajka „B” 2-9.

U15 futsal téli torna E csoport (Veszprém, munkacsarnok): VFC USE „A”-Nemesvámosi LSE 11-2, Szilágyi DSE-Nemesvámos 9-7, Szilágyi DSE-VFC USE „A” 0-10.

U15 futsal téli torna „F” csoport (Zirc Sportcsarnok): FC Zirc-Csetény 7-1, Gyulafirátót-Start SE 3-6, FC Zirc-Gyulafirátót 16-0, Start SE-Csetény 1-3, Gyulafirátót-Csetény 1-18.

U13 lány futsal téli torna (Veszprém II. János Pál Sportcsarnok): VFC USE-Pápai ELC 0-4, VFC USE-Balatonfüredi FC 2-3, B.füred-Pápai ELC 4-5, PELC-VFC USE 2-2, B.füred-VFC USE 5-1, PELC-B.füred 6-5.

U17 lány futsal téli torna A csoport (Veszprém, Egyetemi Városi Stadion): FC Ajka-Devecser SE 4-1, Devecser SE-Pápai ELC 0-8, FC Ajka-Pápai ELC 2-3.

U17 lány B csoport (Veszprém, munkacsarnok): Balatonfüredi FC-VFC USE 0-17, WTV Sport KFT-Szabadbattyán KSE 1-11, Balatonfüred-Szabadbattyán 3-6, Szabadbattyán-VFC USE 1-5, Balatonfüredi FC-WTV Sport KFT. 3-2, WTV Sport-VFC USE 0-15.