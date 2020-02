A sport az élet része a veszprémi Noszlopy Gáspár Sportgimnáziumban

Sorozatban ötödik alkalommal érdemelte ki az ország egyik legaktívabb középiskolájának elismerését a Magyar Diáksport Szövetségtől a Noszlopy Gáspár Sportgimnázium és Kollégium.

Zsinórban ötödik alkalommal kapta meg az ország egyik legaktívabb középiskolájának járó díjat a Magyar Diáksport Szövetségtől a veszprémi Noszlopy sportgimnázium. A közel háromszáz diákot három testnevelő (balról) Rapatyi Tamás, Vati-Pálffy Ivett és Palotai Nándor tanítja, akik nemcsak hagyományos tornaórákat tartanak, hanem elméleti síkon is pallérozzák a gyerekeket. A tanárok elmondták, egy-egy tanévben közel száz versenyen vesznek részt különböző sportágakban, ahol több kiváló eredményt sikerült elérniük. Strandkézilabdában és futsalban is országos diákolimpiai bajnokcsapatot tudnak felmutatni, amelyekkel kivívták az adott sportágban a középiskolai világbajnokságon való részvételt is.

A nem mindennapi sikerhez több résztvevő is kellett: egyrészt a diákok, akiknek lételemük a mindennapos mozgás és sportolás, másrészt az intézményben dolgozó testnevelők, akiknek az a nézetük, ahol csak lehet elindítják, megméretik a gyerekeket, harmadrészt pedig az iskola nevelő testülete, amely örömmel veszi, ha versenyekre járnak a fiatalok, rugalmasan kezelik az ezzel járó hiányzásokat, ugyanakkor lehetőséget adnak arra, hogy a sportolók később bepótolva adjanak számot tudásukról.

A Noszlopy iskolában három testnevelő foglalkozik a diákokkal. Vati-Pálffy Ivettnek, Rapatyi Tamásnak és Palotai Nándornak azonban a hagyományos tornaórákon túl számos elméleti tárgyból is fel kell készítenie a diákokat. Ebben a sportgimnáziumban sporttörténetet, sportági ismereteket, sportegészségtant, sportpszichológiát, sportetikát, valamint sport és szervezéstani ismereteket is el kell sajátítaniuk a gyerekeknek. Mindezek mellett a Noszlopy testnevelői közel száz diákolimpiai eseményen indították el tanulóikat, ahol számos kimagasló sikert értek el. Vati-Pálffy Ivett atléta múltjából fakadóan az atlétika versenyekre vitte a gyerekeket. Távolugrásban különösen sikeresek voltak a diákok, akik a csapatbajnokságban bronzérmet szereztek. De egyéniben is szép eredmények jutottak a Noszlopynak: országos nyolcadik hely fiú 1500 méteren és távolugrásban, valamint mezei futásban hatodik helyezés.

Rapatyi Tamás, aki a szabadidejében a Telekom Veszprém utánpótlás akadémiáján tevékenykedik, megnyerte fiú tanítványaival a strandkézilabda országos döntőt, s ezzel jogot szerzett arra, hogy részt vegyenek a középiskolás világbajnokságon, Ukrajnában. A lányokkal is szépen szerepeltek, ők a hetedik helyen zártak a döntőben. Ugyancsak a lányok hagyományos kézilabda csapata az országos elődöntőig menetelt, ahol ezüstérem jutott neki. A B33-as kosárlabdában a lányok szintén az elődöntőben véreztek el.

Palotai Nándor, aki a VFC USE egyik legsikeresebb korosztályának, az U17-es fiúknak a trénere is egyben, a futsal gárdával ért el kiemelkedő sikert: a fiúk megnyerték az országos diákolimpiai döntőt, és ezzel kvalifikálták magukat a lyoni középiskolás vébére, amelyet a nyár elején tartanak meg. A labdarúgást kedvelő, de játékengedéllyel nem rendelkező tanulók egy csoportja megnyerte az amatőröknek kiírt Fair Play kupát, amelynek köszönhetően nemrégen részt vehettek a müncheni felkészülési tornán, az Audi Cupon.

Az amatőr kosárlabdásokkal pedig országos fináléig jutott a testnevelő, ahol a fiúk az ötödik, a lányok a 17. helyet érték el. – A mi iskolánkban egyáltalán nem tapasztaljuk, hogy a gyerekek lusták lennének, vagy ne szeretnének mozogni. Tudjuk, hogy más intézményekben ezek valós problémák, ám nálunk más a helyzet – kezdte a testnevelők munkahelyi vezetője, Palotai Nándor. – A pedagógiai programunk igen szigorú, mert ha egy diák egy adott témakörből, például úszásból csak egyest kap, akkor megbukik az egész tantárgyból. Így nálunk nincs lehetőség a lógásra, elvárjuk, hogy mindenki részt vegyen az órákon – fogalmazott.

– Intézményünk a Magyar Olimpiai Bizottság által kiemelt közoktatási típusú sportiskola, és szerencsére igen jól állunk a különböző sportszerekkel, eszközökkel. Van egy konditermünk is, és mondanom sem kell, milyen jót tett nekünk, a nemrégen felépített csarnok is, amit iskolaidőben használhatunk – hangsúlyozta Rapatyi Tamás.

Vati-Pálffy Ivettől megtudtuk, a sportgimnáziumba a hagyományos felvételi mellett kollégáival tesztelik a jelentkezőket, többek között ügyességi, állóképességi, alapképességekre vonatkozó gyakorlatokból is. – Évente legalább húsz diák választja nálunk testnevelésből az érettségit különböző szinteken. Igyekszünk minden igénynek megfelelni, a sportágak jól megférnek egymás mellett – mondta a tanárnő. Palotai Nándor hozzátette, sokat számít, hogy nemcsak ők, a testnevelők, hanem a gyerekek is elhivatottak a sport iránt. Ez nagyon megkönnyíti a munkát. A diákok imádnak versenyezni, főleg azokban a sportágakban, amelyek nem a fő profiljuk.

– Úgy vettük észre, egyre több diák készül tudatosan profi sportolónak. Fontos még, hogy az érettségi mellett lehetőséget adunk, hogy egyes sportágakból játékvezetői papírt szerezzenek. Persze mindezek mellett mégis az a legfontosabb feladatunk, hogy egészséges életmódra neveljük a gyerekeket és a mozgás a mindennapjaik része legyen. Bízunk benne, hogy aki innen kikerül, ő már jó példával szolgálhat másoknak, és nem kell majd noszogatni. Elvégre az egészségünknél fontosabb nincs – zárta gondolatait.