Concordia Motax Pápa: nem várt hazai fiaskó

Nem várt vereséget szenvedett a sérülésektől sújtott Concordia Motax Pápa a kosárlabda NB I/B-ben.

Concordia–Újpest 75-93 (13-14, 24-28, 20-30, 18-21)

Pápa, 200 néző. V.: dr. Szakáll, Lövei, Setényi.

Concordia Motax KC Pápa: Sonyák 24/6, Cook 22, Presing 9/3, Horváth A. 14/9, Keller 4. Csere: Márton 2, Kocsis, Bakos, Csányi. Edző: Vajda József.

Újpest MT: Franczva 16, Széphelyi 11/3, Surmann P. 10, Durasevic 26/9, Bocsárdi 1. Csere: Surmann G. 11/3, Pollák 6/6, Nagy, Vidák 12/6, Takács. Edző: Stevan Cupic.

Nagy küzdés, kevés kosár jellemezte az első játékrészt, amelynek a végén az Újpest szerzett minimális előnyt. A sérülés miatt Grebenárt, Murait és Vajda B.-t nélkülöző Pápa a második játékrészben már pontosabban célzott, de az Újpest is jól dobott, sőt a vendégek kifejezetten agresszívan védekeztek, ami nem igazán tetszett a házigazdáknak. A félidő végén 37-42 állt az eredményjelzőn.

A harmadik negyedben továbbra is eredményesen támadott az Újpest, míg a hazaiak próbálkozásai rendre lecsordultak a gyűrűről, bár az is hozzátartozik, hogy több egyértelmű faultot nem fújtak be a játékvezetők, akik azt sem torolták meg, hogy az utolsó etapban Surmann G. egyszerűen leütötte a hazai irányítót, Ryan Cookot.

A végére elfáradt a tartalékos Pápa, ráadásul Keller is megsérült, ezzel eldőlt a mérkőzés is.

Vajda József: – Ekkora nyomást nehéz ellensúlyozni, sajnos nekünk nem is sikerült. Ez a csapat még sokszor meg fogja mutatni, hogy képes bravúrokra, ugyan most nem sikerült, de pénteken várunk mindenkit az Óbudai Kaszások ellen.

